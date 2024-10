NFL-Star Derrick Ward entgeht Haftstrafe nach Raubüberfall

Der ehemalige Super-Bowl-Champion Derrick Ward hat sich 2023 einiges zuschulden kommen lassen. Obwohl die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, Raubüberfälle auf mehrere Geschäfte in Los Angeles durchgeführt zu haben, wird er laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, ohne Gefängnisstrafe davonkommen. Der zuständige Richter ordnete am 10. Oktober an, dass der Ex-Athlet an einem Programm zur psychischen Gesundheitsrehabilitation teilnehmen soll. Darüber hinaus darf er sich in den nächsten 24 Monaten nicht mit gefährlichen Waffen erwischen lassen und muss sich generell an die gesetzlichen Auflagen halten.

Derrick, der mit den New York Giants den legendären Sieg über Tom Bradys (47) ungeschlagene Patriots im Super Bowl 2008 feierte, war einst ein herausragender Running-Back in der NFL. Nachdem er seine Karriere 2012 an den Nagel gehängt hatte, wurde es ruhig um den US-Amerikaner. Zwei Jahre später sprach sich der Footballstar im Gespräch mit dem Nachrichtenportal dann gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aus. "Der NFL sind die ehemaligen Spieler egal, sobald sie mit dem Football aufhören", erklärte er und ergänzte: "Wenn man die Liga verlässt, ist es vorbei – keine Unterstützung, weder physisch noch mental oder finanziell."

Die Verhaftung war nicht die erste Negativschlagzeile für den Profisportler. 2018 warf ihm seine damalige Frau Naomi Lee Allen-Ward vor, sie angegriffen zu haben. In der Anklageschrift hieß es laut der News-Website, dass der heute 44-Jährige sie geschlagen und gewürgt hätte. Einmal soll er wutentbrannt gedroht haben: "Ich hasse dich! Ich werde dich umbringen! Es ist mir egal, ob ich ins Gefängnis komme."

Anzeige Anzeige

Getty Images Derrick Ward und Naomi Lee Allen-Ward, Mai 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Derrick Ward, ehemaliger Footballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige