Mehrere Raubüberfälle: NFL-Star Derrick Ward wurde verhaftet

Derrick Ward muss sich verantworten! Der US-Amerikaner hatte vor gut 15 Jahren seine professionelle Karriere als Footballer begonnen. Anschließend stand er für die New York Jets, die New York Giants und auch für die Tampa Bay Buccaneers auf dem Feld und spielte als Running Back in der NFL. Seit 2012 ist er in Football-Rente. Über zehn Jahre später sorgt er jedoch wieder für Schlagzeilen – denn Derrick wird vorgeworfen, mehrere Raubüberfälle begangen zu haben!

Das berichtet unter anderem TMZ. Demnach wurde der einstige Super Bowl-Gewinner diese Woche in Los Angeles verhaftet – der Vorwurf: Derrick soll mehrere Geschäfte, unter anderem Tankstellen, überfallen und dabei Geld erbeutet haben. Eine Waffe soll er dabei zwar nicht genutzt haben, allerdings soll er die Angestellten dennoch bedroht haben.

Nach der Verhaftung sitzt Derrick noch in Haft. Gegen eine Kaution von 250.000 Dollar könnte der frühere Sportler freikommen – diese wurde bis dato aber noch nicht gezahlt. Im Netz sprechen sich bereits einige Fans für ihn aus. "Ich hoffe, er bekommt Hilfe!", schreibt ein User auf X.

