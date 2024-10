"American Horror Story"-Star Leslie Grossman ist verlobt

Leslie Grossman (52) lässt die Liebesbombe platzen: Vier Jahre nach ihrer Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Jon Bronson ist die Schauspielerin nicht nur in festen Händen, sondern auch wieder verlobt! Das verriet der American Horror Story-Star bei einem Gastauftritt in Jennie Garths Podcast "I Choose Me with Jennie Garth": "Ich bin verlobt, das ist so großartig. Das ist eine wilde Sache, die ich nicht kommen sah."

Die Identität ihres Verlobten behielt die 52-Jährige zwar streng für sich, trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten zu schwärmen. "Ich freue mich auch so für mich! Er ist ein wunderbarer Mensch", erzählte sie verliebt. Weiter ließ sie sich jedoch nicht in die Karten schauen: Wie genau die Verlobung ablief und ob es konkretere Hochzeitspläne gibt, verrät Leslie nicht.

Nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich könnte es für Leslie aktuell wohl nicht besser laufen. Mit ihrer Rolle in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" feiert sie Erfolge. In der True-Doku-Serie geht es um das Leben der Menendez-Brüder, die 1989 ihre Eltern Kitty und José in Beverly Hills ermordet haben. In dem Drama spielt Leslie die Rolle der damals wichtigsten Zeugin im Mordprozess, Judalon Smyth. Zudem ist sie seit 2017 fester Bestandteil des "American Horror Story"-Casts – einer fiktiven Horrorfernsehserie.

