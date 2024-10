Leslie Grossman teilt Details über ihren "perfekten" Antrag

Leslie Grossman (53) strahlt vor Glück über ihre Verlobung. Die American Horror Story-Schauspielerin und ihr Auserwählter Sascha Penn, Schöpfer der Serie "Power Book III: Raising Kanan", verlobten sich im August, nachdem er ihr während einer Reise nach Martha's Vineyard einen Antrag gemacht hatte. "Er ist ein brillanter Autor, super talentiert und einfach ein rundum wunderbarer Mensch", schwärmt Leslie im Gespräch mit People. Sie erklärt: "Ich fühle mich sehr glücklich und privilegiert, dass wir uns gefunden haben." Erst vor wenigen Tagen hatte die gebürtige Kalifornierin ihre Verlobung in einem Podcast bekannt gegeben – ohne jedoch Saschas Identität zu lüften.

Die Darstellerin aus "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story" berichtet weiter, dass sie und Sascha sich Anfang 2022 über eine Dating-App kennengelernt hätten. "Ist das nicht verrückt? Meine Therapeutin meinte zu mir, ich müsse es einfach für zwei Monate ausprobieren – das war meine Hausaufgabe", erzählt Leslie. Und tatsächlich traf sie Sascha am letzten Tag dieser Frist. Der Antrag im Sommer sei "sehr privat und perfekt" gewesen – so hätte sie es sich "immer gewünscht". Auch beim Verlobungsring bewies Sascha Geschmack und wählte einen ovalen Diamanten von etwa dreieinhalb Karat in einer schlichten Goldfassung. Die 53-Jährige verkündet dazu: "Er ist wunderschön, schlicht und klassisch – genau das, was ich mir ausgesucht hätte."

Im Moment genießt Leslie das Leben als frisch Verlobte in vollen Zügen – mit der Hochzeitsplanung habe sie noch nicht begonnen. "Ich bin einfach glücklich und möchte gerade in diesem Moment bleiben. Aber was immer wir planen, es wird etwas Kleines, Intimes – nur für uns", verrät sie in dem Interview. Angesichts der Veränderungen in ihrem Leben fühle sich die Schauspielerin "unglaublich gesegnet" und fügt hinzu: "Es ist toll, etwas so Schönes in Aussicht zu haben, gerade weil sich in meinem Leben gerade so viel verändert – aber auf eine positive und wirklich wunderbare Art." Nachdem Leslie und ihr Ex-Mann Jon Bronson, mit dem sie Tochter Goldie (17) hat, sich 2020 nach 20 Jahren Ehe trennten, betrachtet sie diese neue Beziehung aus einer anderen Perspektive: "Beim zweiten Mal sieht man vieles ganz anders."

Getty Images Cast von "Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", September 2024

Getty Images Leslie Grossman

