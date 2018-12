The Show must go on! Für niemanden war dieser Leitspruch wichtiger als für Amanda Bynes (32). An ihren Drogenproblemen und Depressionen wäre die Schauspielerin 2013 fast zerbrochen. Nun ist sie seit Jahren clean und auf dem besten Wege, sich als Designerin einen Namen zu machen. Aber ist das wirklich ihr Metier? Ihre Freundin und ehemalige Schauspiel-Kollegin Leslie Grossman jedenfalls glaubt, dass Amanda schon sehr bald auf die große Bühne zurückkehren könnte.

Bei Busy Tonight erzählt Leslie: "Ich habe sie getroffen, als sie 16 Jahre alt war. Und da weiß man nicht, was man bekommt, wenn man einen jungen Serienstar trifft – es kann ein Albtraum sein. Aber sie war von Anfang an die süßeste, lustigste und am härtesten arbeitende Person, einfach ein wundervoller Mensch." Leslie, die lange mit Amanda in der Sitcom "Hallo Holy" ("What I Like About You.") gespielt hatte, fügt hinzu: "Bei dieser Show hatten wir wirklich Spaß. Es war eine wundervolle Zeit in meinem Leben."

Leslie bestätigt auch, dass sie Amanda erst kürzlich wieder zum Essen getroffen hat und diese vor Elan sprüht: "Es geht ihr fantastisch, wirklich. Sie sieht glänzend aus und kann es gar nicht erwarten, wieder mit der Schauspielerei zu beginnen, womit sie, glaube ich, keine Probleme haben dürfte. Ich denke, jeder möchte sie sehen, oder?"

Getty Images Leslie Grossman

Anzeige

Getty Images Leslie Grossman und Amanda Bynes

Anzeige

Splash News Amanda Bynes in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de