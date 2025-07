Nach Entlassung: Jimi Blue Ochsenknecht zieht sich zurück

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft in Österreich mit einer Botschaft auf Instagram an seine Unterstützer gewandt. Der Schauspieler, der gegen eine Kaution von 15.000 Euro freikam, erklärte seinen Followern: "Keine Sorge, mir geht's den Umständen entsprechend gut." Er zeigte sich in seinem Statement reuevoll und übernahm die Verantwortung für die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. "Es hätte alles nicht so weit kommen müssen, dafür bin allein ich verantwortlich." Trotz der schwierigen Zeit erklärte er, dass es beruhigend sei, die Unterstützung seiner Fans zu spüren.

Zudem ging Jimi Blue auf die Verbreitung falscher Informationen in der Presse ein und ließ wissen, dass gegen einige Medien rechtliche Schritte erfolgreich unternommen wurden. Laut dem Schauspieler haben bestimmte Magazine Unterlassungserklärungen unterschrieben, in anderen Fällen seien die Printausgaben sogar aus dem Handel genommen worden. Nach dieser turbulenten Phase wolle der 33-Jährige nun einen Gang zurückschalten und etwas Ruhe finden. "Jetzt ziehe ich mich erstmal etwas zurück, genieße meine Privatsphäre und danke euch von Herzen für eure Unterstützung", ließ er seine Follower wissen.

Nach seiner Entlassung aus der U-Haft hatte der "Die Wilden Kerle"-Star seine Fans im Netz bereits beschwichtigt, indem er sich bei ihnen mit einem kleinen Lebenszeichen meldete. Der Schauspieler postete ein Selfie aus dem Auto und schrieb dazu, was für ihn als Allererstes nach dem Knast-Drama ansteht: "Ab nach Hause, erst mal Snow (3) anrufen und Bart rasieren."

Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025