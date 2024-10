Realitystar Sarah Danser (34) stirbt bei einem Autounfall

Sarah Danser, bekannt aus der Serie "Naked and Afraid", ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Laut den Berichten des lokalen Fernsehsenders KSLA erlitt die Reality-TV-Darstellerin bei einem Autounfall im hawaiianischen Kahala am 20. Oktober so schwere Verletzungen, dass sie nach zwei Tagen im Krankenhaus verstarb. Ein 59-jähriger Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit dem geparkten Fahrzeug, in dem Sarah saß.

Besonders tragisch: Sarah liebte das Leben und kämpfte hart dafür. Bereits zweimal gewann sie den Kampf gegen den Brustkrebs. "Magisch ist das richtige Wort, um sie zu beschreiben. Sarah hatte diese positive Energie, die einfach die Umgebung erfüllte, in der sie sich befand", äußerte sich ihr Bruder Jake Danser im Gespräch mit dem Sender.

Die US-Amerikanerin wurde durch ihre Teilnahme an der Reality-Serie "Naked and Afraid" bekannt. Erstmals trat sie 2017 in der achten Staffel auf und kehrte 2020 für die elfte Staffel zurück. Zudem war sie in mehreren Staffeln von "Naked and Afraid XL" zu sehen, wo sie ihre Fähigkeiten in der Wildnis unter Beweis stellte. Noch in diesem Jahr nahm sie an der Serie "Fight to Survive" teil. Abseits der Kameras war Sarah für ihre Abenteuerlust und ihre Liebe zur Natur bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahdanser Sarah Danser, Fernsehpersönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahdanser Sarah Danser, Taucherin