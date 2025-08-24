Mama-Glück: So meistert Clea-Lacy Juhn den Alltag als Mama

Clea-Lacy Juhn (34) ist seit Juli 2024 stolze Mama von Zwillingen. Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudert die Reality-TV-Bekanntheit offen über den Alltag mit ihren zwei Jungs und erzählt, welche Routinen das Familienleben prägen. "Wir bereiten jeden Morgen gemeinsam das Frühstück zu. Meist wird etwas Leckeres gebacken", verrät sie. Danach gebe es einen Vor- sowie Nachmittagsschlaf und es werde im Wohnzimmer gespielt, gesungen und getanzt, bevor die Familie nachmittags an die frische Luft geht – oft auf den Spielplatz.

Nach dem Abendessen, bei dem es Brei gibt, steht bei den kleinen Jungs Baden auf dem Programm, bevor sie im gemütlichen Kinderzimmer zur Ruhe kommen. "Wir spielen gemeinsam und wir lesen, bis sie ins Bett müssen", schildert die ehemalige Bachelor-Kandidatin gegenüber Promiflash. Besonderen Wert legt Clea-Lacy darauf, diese Zeit bewusst als Familie zu verbringen. Die Abende nutzt sie ganz intensiv mit den Kindern und schafft so eine liebevolle Routine, die den Tag perfekt ausklingen lässt.

Die vergangenen Jahre haben für Clea-Lacy einen grundlegenden Wandel gebracht: Aus der einstigen Reality-TV-Bekanntheit ist heute vor allem eine glückliche Mutter geworden, die ihre Zeit am liebsten mit den Kindern verbringt. Auf ihrem Instagram-Account lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben und teilt dort liebevolle Einblicke. Erst kürzlich feierte sie den ersten Geburtstag ihrer Söhne und machte deutlich, wie sie in ihrer Rolle als Mutter aufgeht. "Vor genau einem Jahr haben sie das Licht der Welt erblickt und uns zu den glücklichsten Menschen überhaupt gemacht", schrieb sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihre Söhne, August 2025