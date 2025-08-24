Bachelor-Skandal: So kam es zu Yeliz Kocs berühmter Ohrfeige

Yeliz Koc (31) schrieb in der achten Staffel von Der Bachelor TV-Geschichte – allerdings eher unfreiwillig. In der Nacht der Rosen erhielt sie von Bachelor Daniel Völz (40) keine Rose, obwohl es zuvor bei einem Einzeldate noch zum Kuss gekommen war. Für die damals 24-Jährige ein Schlag ins Gesicht – und das nahm sie offenbar wörtlich. In einem Moment, der sich ins Gedächtnis der Zuschauer brannte, ging Yeliz nach vorne und verpasste Daniel eine Ohrfeige, bevor sie wortlos die Szenerie verließ. "Für mich ist das kein Mann", erklärte sie später in der Sendung.

Der damalige Bachelor erklärte später, warum er Yeliz keine Rose gab: Sie habe zu oft über eine zuvor toxische Beziehung gesprochen, was ihn zu der Vermutung brachte, dass sie nicht glücklich sei. "Sie hat von mir keine Rose bekommen, weil ich mich immer gefragt habe, ob sie wirklich glücklich ist", erklärte Daniel. Obwohl die Situation damals für einen handfesten Skandal sorgte, sah er die Aktion von Yeliz auch als kalkulierten Schritt, um im Fernsehen in Erinnerung zu bleiben. Der Vorfall polarisierte das Publikum, doch Konsequenzen für Yeliz hatte der Ausraster nicht.

Seit ihrem legendären Auftritt bei "Der Bachelor" ist Yeliz aus der Welt des Reality-TVs nicht mehr wegzudenken. Sie nutzte die Aufmerksamkeit als Sprungbrett und war seitdem in zahlreichen Formaten zu sehen. Auch ihr Privatleben geriet häufig ins Rampenlicht, etwa als ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) die Trennung während ihrer Schwangerschaft bekanntgab. Zuletzt nahm sie 2025 am Dschungelcamp teil und ist aktuell in der Show Prominent getrennt zu sehen.

RTl Yeliz Koc bei "Prominent getrennt"

Getty Images Daniel Völz, April 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc