Trotz Haftstrafe: Alfons Schuhbeck singt für seine Freunde

Alfons Schuhbeck (76) meldet sich mit einem musikalischen Gruß zurück. Der Sternekoch müsste eigentlich gerade eine Haftstrafe absitzen, doch wegen der Behandlung seiner Krebserkrankung durfte er das Gefängnis zwischenzeitlich verlassen. Diese Pause nutzt er nun für ein Treffen mit seinen Freunden, wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen. Im Kreis von Monika Gruber (54), Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (65) und Co. spielte er Gitarre und sang mit beeindruckender Stimme den Klassiker "Take Me Home, Country Roads" von John Denver. Seine Stimmung schien trotz der schwierigen Umstände nicht getrübt.

Musik war schon immer eine Leidenschaft des Unternehmers und bot ihm während seiner Karriere als Koch eine kreative Abwechslung. Nicht selten unterhielt er Gäste mit Liedern großer Musiklegenden wie Neil Diamond (84) oder Elvis Presley (†42). Auch in seiner "Teatro"-Dinner-Show, die einst in München für Furore sorgte, war Musik ein integraler Bestandteil. Nun scheint diese alte Liebe zu Melodie und Rhythmus erneut ein Lichtblick in Schuhbecks Alltag zu sein.

Seit Jahren sorgt Alfons vermehrt für Negativschlagzeilen. Mitte Juli wurde er vom Landgericht München zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Im Beisein von Focus erklärte Richter Uwe Habereder, der 76-Jährige habe "Firmen auf eine Art und Weise betrieben, wie es sich für einen Geschäftsmann zumindest nicht gehört". Ihm wurden unter anderem Insolvenzverschleppung und Betrug vorgeworfen. Die Freiheitsstrafe beinhaltet eine frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Aus gesundheitlichen Gründen wurde der Gastronom allerdings nicht sofort ins Gefängnis geführt.

IMAGO / Spöttel Picture Alfons Schuhbeck, Koch

Gloria von Thurn und Taxis in Bayreuth, 2010

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch