Zehn Jahre nach Tod: Neuer Song von Udo Jürgens erscheint

Zehn Jahre nach dem Tod des legendären Sängers Udo Jürgens (✝80) wird ein bislang unveröffentlichter Song der Öffentlichkeit präsentiert, wie Bunte berichtet. Seine Kinder, John und Jenny (57), haben bei der Durchsicht des Archivs ihres Vaters das Lied "Als ich fortging" entdeckt und aufwendig überarbeiten lassen. Das Werk, das bereits im Jahr 1985 aufgenommen worden war, erscheint nun als Single und wird auch Teil des Jubiläums-Best-of-Albums "Udo 90" sein, welches am 27. September veröffentlicht wird. Die Songveröffentlichung markiert nicht nur den bevorstehenden 90. Geburtstag des Künstlers am 30. September, sondern auch ein besonderes Gedenken an den zehnten Jahrestag seines Todes in wenigen Monaten.

Jenny Jürgens zeigte sich begeistert und emotional über die Wiederentdeckung des Songs ihres Vaters. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vater damit einverstanden gewesen wäre, dass dieser Song publiziert wird", äußert sie sich laut dem Magazin und betont, was das Entdecken des Liedes für ein "Geschenk" sei. Das Lied erzähle eine berührende Geschichte voller großer Gefühle und verliere auch nach den vielen Jahren nichts von seiner emotionalen Kraft. Zudem sehe sie eine besondere Verbindung des Titels "Als ich fortging" mit dem Abschied ihres Vaters, was dem Song eine noch tiefere Bedeutung verleihe. Udo Jürgens bleibt damit auch posthum eine prägende Figur in der Musiklandschaft und in den Herzen seiner Fans.

Das Lied "Als ich fortging" wurde ursprünglich für das Album "Treibjagd" aufgenommen, jedoch später wieder verworfen. Die nun entdeckte Demo wurde mit großem technischen Aufwand und Unterstützung von Künstlicher Intelligenz restauriert und neu arrangiert. Für das neue Arrangement ist Schlagzeuger und Produzent Curt Cress verantwortlich, der bereits in der Vergangenheit mit Udo Jürgens zusammenarbeitete. Zum musikalischen Comeback wurde auch ein Musikvideo in Wien gedreht, in dem der Schauspieler Albrecht Schuch (39) mitwirkt. Die Veröffentlichung des Songs dürfte in den kommenden Wochen für viele Erinnerungen und Emotionen bei den Fans des Künstlers sorgen.

