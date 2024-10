Kein zweites Album: Rayes neue Songtexte wurden gestohlen

Raye teilte ihren Fans am Donnerstag in einen Instagram-Post mit, welches Unglück ihr widerfahren ist: Das Auto der Sängerin wurde gestohlen. Der Diebstahl hat auch für ihre Bewunderer Konsequenzen, wie sie verriet: "Es ist mein Geburtstag und mein Auto wurde gestohlen, mit all meinen Songwriting-Büchern im Kofferraum, also wird es in nächster Zeit kein zweites Album geben, liebe Grüße." Unter den geposteten Bildern, bei denen die "Prada"-Sängerin mit einer Geburtstagsschärpe eine gute Miene zum bösen Spiel machte, zeigte ein Foto auch einen Kuchen mit der Aufschrift: "Sorry, dass dein Auto gestohlen wurde."

Die Fans der 27-Jährigen zeigten sich schockiert über den Vorfall, aber konnten darüber scherzen, die Songtexte selbst ausfindig zu machen. "Ich starte meine eigenen Nachforschungen, wir brauchen das Album" und "Mädchen, wir müssen dein Auto zurückholen, ich bin wütend" lauteten einige der Kommentare. Eine andere Person schlug vor, die Diebe wissen zu lassen, dass sie zumindest die Bücher mit den Liedtexten ohne Strafe zurückbringen könnten.

Vor ihrem Durchbruch als Solokünstlerin schrieb Raye Lieder für andere Künstler, darunter Beyoncé (43), Little Mix, Rihanna (36), David Guetta (56), John Legend (45) und Ellie Goulding (37). Mit ihrem Track "Escapism" schoss sie jedoch selbst auf den ersten Platz der Charts. Durch das Lied "Prada" ging sie abermals viral und gewann bei den Brit Awards in diesem Jahr gleich in sechs Kategorien. Sie erhielt als erste Frau den Titel als Songwriter des Jahres.

Instagram / raye Sängerin Raye an ihrem Geburtstag, 2024

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé, Oktober 2024

