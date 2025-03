Raye in Sorge: Gestohlene Songtexte enthielten intime Infos

Die britische Sängerin Raye, bekannt für Hits wie "Escapism", machte kürzlich eine bittere Erfahrung: Im Oktober wurde ihr Auto gestohlen, wie sie ihren Fans per Instagram mitteilte. Besonders tragisch: Im Fahrzeug hätten sich all ihre Songwriting-Bücher befunden, die Entwürfe der Tracks für ihr zweites Album enthalten. Wie sie jetzt im Gespräch mit People verrät, hätten die Bücher jedoch nicht nur Songtexte enthalten, sondern auch sehr persönliche Gedanken und Informationen: "Es war wirklich viel persönliches Zeug dabei. Ich will nicht, dass das jemand liest", betont Raye. Obwohl sie inzwischen emotional mit dem Verlust abgeschlossen habe, bleibe der Vorfall eine einschneidende Erfahrung für die Künstlerin.

Nach diesem Rückschlag im vergangenen Herbst zeigt sich Raye hoch motiviert, an neuer Musik zu arbeiten. Nach dem enormen Erfolg ihres Debütalbums "My 21st Century Blues" im Jahr 2023 und einer intensiven Tourzeit, die sie unter anderem mit Stars wie Taylor Swift (35) und Sza (35) zusammenführte, plane sie nun einen kreativen Neustart. "Ich spüre, dass es wieder an der Zeit ist, Songs zu schreiben", so die Sängerin. Die endgültige Ausrichtung ihres zweiten Albums sei noch offen, trotzdem betont Raye, wie sehr sie sich darauf freue, wieder als Songwriterin tätig zu werden. Ihre anstehenden Festivalauftritte in diesem Sommer würden sich voraussichtlich gut mit intensiven Schreibphasen vereinbaren lassen.

Raye, die in der Vergangenheit oft über ihre persönliche Reise und emotionale Herausforderungen sprach, verarbeitet gern einschneidende Erlebnisse in ihrer Kunst. In Interviews hat die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Rachel Agatha Keen heißt, wiederholt ihre Authentizität und Offenheit betont – eine Haltung, die offenbar auch ihre treuen Fans zu schätzen wissen. Vielleicht wird der Schock des Diebstahls in Rayes kommendem Album in irgendeiner Weise seinen Platz finden – und es umso persönlicher machen. "Ich hoffe einfach, die Bücher sind direkt im Müll gelandet", betont die 27-Jährige abschließend.

Getty Images Sängerin Raye im März 2025 bei der Paris Fashion Week

Getty Images Sängerin Raye auf der Met Gala 2024

