Shakira, Billie Eilish und Co.: Sie performen bei Grammys

Die ersten Performer für die 67. Grammy Awards am 2. Februar in Los Angeles stehen fest – und die Liste kann sich sehen lassen: Billie Eilish (23), Shakira (47), Sabrina Carpenter (25), Charli XCX (32), Chappell Roan (26), Doechii, Benson Boone, RAYE und Teddy Swims werden laut Deadline bei der großen Musiknacht auf der Bühne stehen. Die Veranstaltung, moderiert von Trevor Noah, wird live aus der Crypto.com-Arena übertragen – weitere Künstler sollen in den nächsten Tagen noch bekannt gegeben werden.

Neben den glamourösen Performances und Preisverleihungen hat die Veranstaltung diesmal einen ganz besonderen Fokus. Wie die Recording Academy bekannt gab, werden die diesjährigen Grammys als Spendenaktion für die Opfer der jüngsten Waldbrände in Los Angeles ausgerichtet. "Bei den kommenden Grammy Awards geht es nicht nur darum, das Beste in der Musik zu feiern und zu ehren, sie werden auch zeigen, wie die Kraft der Musik helfen kann, wieder aufzubauen, zu erheben und diejenigen zu unterstützen, die in Not sind", erklärte Harvey Mason Jr. (56), CEO der Recording Academy. Sie seien begeistert davon, dass sich so viele Musikstars zusammentun, um den Betroffenen zu helfen.

Welche Promis in diesem Jahr mit einem der begehrten Preise nach Hause gehen können, bleibt abzuwarten. Alle bisher bestätigten Performer haben in unterschiedlichen Kategorien die Chance, zu gewinnen – Billie Eilish könnte sogar sieben Grammys ergattern. Beyoncé führt die Liste der Nominierten allerdings an: Sie könnte ganze elf Awards gewinnen. Aber auch Megastars wie Taylor Swift (35), Post Malone (29), Kendrick Lamar (37) oder Ariana Grande (31) könnten mehrere Preise abstauben.

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

Getty Images Beyoncé, Sängerin

