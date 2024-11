Raye hat finanzielle Schwierigkeiten trotz Grammy-Erfolgs

Die britische Sängerin und Songwriterin Raye hat enthüllt, dass sie trotz ihrer drei Grammy-Nominierungen nicht viel Geld mit ihrer Musik verdient. Die 27-Jährige erklärte in einem Interview mit dem Business Insider, dass sie finanziell "auf Null herauskommt", wenn sie neue Songs veröffentlicht. "Es gibt Wege, schnell Geld zu verdienen, und es gibt Wege, Profit zu machen", sagte Raye und fügte hinzu: "Und glaubt mir, ich gehe diese Wege nicht. Wir kommen auf Null heraus, und das ist wunderschön."

Trotz dieser finanziellen Herausforderungen setzt Raye ihren eigenen Weg fort. "Ich veröffentliche Musik, auf die ich wirklich stolz bin mit dem Veröffentlichungsplan, den ich wollte", betonte sie. Anfang dieses Monats brach die Künstlerin in Tränen der Freude aus, als sie erfuhr, dass sie ihre ersten Nominierungen für die Grammy Awards erhalten hat. Sie ist in den Kategorien "Beste neue Künstlerin", "Songwriterin des Jahres (Nicht-Klassik)" und "Bestes technisch bearbeitetes Album (Nicht-Klassik)" nominiert. Auf Instagram teilte sie ein Video ihrer emotionalen Reaktion und schrieb dazu: "Gott weiß, was es gebraucht hat, um hierher zu kommen. Das ist zu viel, ich kann nicht aufhören zu weinen."

Obwohl Raye behauptet, finanziell nur über die Runden zu kommen, hat sie kürzlich ein Anwesen in Los Angeles für 2,38 Millionen Euro erworben, um ihre Karriere in Amerika voranzutreiben. Das außergewöhnliche Haus mit sechs Schlafzimmern zeichnet sich durch bunte Wandmalereien und einen großen Swimmingpool aus. "Es ist ein wirklich amüsantes Haus, innen und außen verrückt – das passt perfekt zu ihrer Persönlichkeit", verriet eine Quelle der Zeitung The Sun. Raye plant, dort viel Zeit zu verbringen und an neuer Musik zu arbeiten. Diese Investition krönt ein unglaubliches Jahr für die Sängerin, die mit ihrem Debütalbum "My 21st Century Blues" große Erfolge feiert. Seitdem sie sich von ihrem ehemaligen Label Polydor getrennt hat, genießt Raye die Freiheit als unabhängige Künstlerin und blickt optimistisch in die Zukunft, trotz eines ärgerlichen Vorfalls an ihrem diesjährigen Geburtstag.

Getty Images Sängerin Raye auf der Met Gala 2024

Getty Images RAYE bei den Brit Awards 2024

