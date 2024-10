Denzel Washington fiel der "Gladiator II"-Dreh sehr leicht

Denzel Washington (69) fiel der Dreh für "Gladiator II" nicht schwer. Auf dem Los-Angeles-Screening am vergangenen Freitag erzählte der Oscar-Preisträger, dass es ihm sehr leicht fiel, "in die Schuhe seines Charakters zu schlüpfen". "Alles, was wir zu tun hatten, war, die Klamotten anzuziehen und anzufangen zu sprechen." Für Denzel war es vor allem dank der guten Vorbereitungen des Regisseurs Ridley Scott (86) so einfach zu spielen: "Was Ridley getan hat, was großartig war, ist, dass er Rom gebaut hat. Als wir herumliefen, warst du in Rom mit 10.000 Komparsen und Pferden. Ich meine, es war wie in einer Fantasie, es war ein Spiel."

"Dieses Maß an Authentizität machte die Dreharbeiten zu 'Gladiator II' zu einem Vergnügen: einfach die Ausrüstung anziehen, das Kleid anziehen und loslegen. So habe ich das gesehen", fuhr er begeistert fort. Denzels Rolle, Macrinus, verkörpert einen ehemaligen Sklaven, der zum skrupellosen Sklavenhalter wird. Laut dem 69-Jährigen versuche sein Charakter "jeden zu seinem Vorteil zu benutzen", darunter auch seine eigene Mutter und seine Kinder.

Auf der Veranstaltung waren seine Co-Stars Paul Mescal (28), Connie Nielsen und Fred Hechinger anwesend, um über den Film zu sprechen. Der Schauspieler sprach darüber, dass der Erfolg der Dreharbeiten an einem Zusammenspiel aus "einem tollen Drehbuch, grandiosen Schauspielern, einer sehr guten Kulisse mit Pferden und Schwertern und vor allem an dem brillanten Regisseur" lag. Für ihn war klar, dass er die Rolle für einen Film von Regisseur Ridley Scott sofort annehmen würde: "Es ist Ridley, es ist ein Gladiator-Film, es ist ein Ja."

Getty Images Denzel Washington, Connie Nielsen, Paul Mescal und Fred Hechinger

Kevin Winter/Getty Images Denzel Washington und Russell Crowe, 2007

