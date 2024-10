Eyecatcher: Dieser Bachelorette-Single gefällt Stellas Mama

Bei Die Bachelorette standen am Montagabend die Homedates an. Stella Stegmann (27) stellte ihrer Mama Inge währenddessen ihre Auserwählten vor und holte sich die mütterliche Einschätzung ein. Ein Teilnehmer zog dabei besonders die Aufmerksamkeit von Stellas Mama auf sich. "Ferry war für mich der Eyecatcher", schwärmte Inge im Einzelinterview, nachdem der leidenschaftliche Musiker der Mutter seiner Umworbenen diverse Komplimente gemacht hatte.

Mitstreiter Devin hingegen konnte Inge offenbar nicht so ganz überzeugen – zumindest vom äußeren Erscheinungsbild her. "Mein Geschmack ist ja sowieso ein anderer und man muss einfach akzeptieren, was die eigenen Kinder wählen, das ist ja immer so." Rein optisch stelle sie sich einfach einen anderen Typ Mann an Stellas Seite vor, erklärte Inge im Interview. "Aber das ist einfach auch Quatsch, aber man hat ja so komische Ideen", räumte die 62-Jährige später ein und wollte ihre zuvor getätigte Aussage damit verwerfen.

Stella entschied sich am Ende trotz der leichten Zweifel ihrer Mama für Devin und gegen Leila. Die Entscheidung der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit für den Sales Manager aus Stadthagen und gegen die Sozialarbeiterin aus Hamburg beruhte allerdings auch darauf, dass Leila sich kurz vor der Rosenübergabe dazu entschied, die Show freiwillig zu verlassen. "Ich finde dich megatoll und ich mag dich megagerne. Ich habe nur das Gefühl, dass es emotional für mich nicht ausreicht, um diesen Weg mit dir weiterzugehen", offenbarte die 27-Jährige der Rosenkavalierin unter vier Augen.

RTL Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

