Leila oder Devin: Wer kommt ins "Die Bachelorette"-Finale?

Im Halbfinale von Die Bachelorette lernt Stella Stegmanns (27) Mutter gleichzeitig Leila und Devin kennen. Am Ende des Home-Dates darf die Rosenkavalierin allerdings nur eine Rose vergeben. Doch die Entscheidung wird der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit abgenommen. "Ich finde dich megatoll und ich mag dich megagerne. Ich habe nur das Gefühl, dass es emotional für mich nicht ausreicht, um diesen Weg mit dir weiterzugehen", gesteht ihr Leila in einem Vieraugengespräch. Damit scheidet die Hamburgerin freiwillig aus und überlässt Devin den Platz im Finale. Stella reagiert auf diese Nachricht sehr verständnisvoll und verrät, genauso zu empfinden.

Stellas Mutter scheint der Entschluss weniger gut zu gefallen. Gegenüber ihrer Tochter gibt Inge zu, Devin rein optisch nicht an ihrer Seite zu sehen. Doch die Mama der Influencerin sieht auch ein: "Ihm liegt wirklich sehr viel an dir." Die Fans der Show sehen Inges Aussagen kritisch. "Sorry, aber die Kommentare von Stellas Mutter über Devins Aussehen sind mehr als unangebracht", kommentiert ein User unter einem Instagram-Foto der Show. Ein anderer Zuschauer wundert sich: "Ich dachte immer, jemand wie Devin wäre der Liebling jeder Schwiegermutter. So kann man sich täuschen."

Im Rennen um das Herz der Bachelorette sind auch noch Ferry und Martin. Der Lockenkopf legt sich bei seinem Home-Date richtig ins Zeug und erweitert seine körperliche und emotionale Verbindung zu Stella. "Ich habe heute schon so ein bisschen Kribbeln bekommen. Bis jetzt war ich relativ selbstbewusst und habe mir gedacht, dass es sich lohnt, das zu erforschen. Jetzt würde es schon ein bisschen wehtun, die Rose nicht zu kriegen", erklärt der Rapper im Einzelinterview.

Anzeige Anzeige

RTL Inge Stegmann, Stella Stegmann, Leila und Devin bei "Die Bachelorette"

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige