Wandert Danni Büchner etwa bald in die Karibik aus?

Danni Büchner (46) denkt darüber nach, ihr Leben auf Mallorca hinter sich zu lassen und einen Neuanfang in der Dominikanischen Republik zu wagen. Die Witwe von Jens Büchner (✝49), die derzeit auf der Karibikinsel verweilt, hat sich in die Schönheit und Gastfreundschaft des Landes verliebt. So sehr, dass sie sich vorstellen kann, hier dauerhaft zu leben. In einem Interview mit RTL verriet Danni, dass sie offen für neue Abenteuer ist und keinen festen Wohnort garantieren möchte. "Sag niemals nie!", betont sie und lässt ihre Fans an ihren Überlegungen teilhaben.

Seit neun Jahren lebt Danni mit ihrer Familie auf Mallorca, doch festlegen möchte sie sich darauf nicht. "Ich habe einfach, was das angeht, gar keine Angst. Ich bin sehr wissbegierig", erklärte die fünffache Mutter im Gespräch mit RTL. Sprachliche Barrieren sieht sie bei einem möglichen Umzug ebenfalls nicht. "Hier spricht man ja Spanisch. Das ist ja super. Ich bräuchte meine Sprache gar nicht ändern", freut sie sich. Die Dominikanische Republik hat es ihr mit ihrer Vielfalt und Herzlichkeit besonders angetan und der Realitystar genießt die Zeit dort in vollen Zügen. Zudem nutzt sie die Gelegenheit, neue Kulturen kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Danni ihre Koffer packt und in ein neues Abenteuer startet. Bekannt aus der Sendung Goodbye Deutschland, hat sie bereits mehrfach bewiesen, dass sie Veränderungen nicht scheut. Nach dem tragischen Tod ihres Mannes Jens im Jahr 2018 meistert sie ihr Leben als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern und ist zudem erfolgreiche Geschäftsfrau. Ihre Tapferkeit und Offenheit haben ihr dabei viele Sympathien eingebracht. Die Familie steht für die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin an erster Stelle. Gemeinsam mit ihren Kindern stellt sie sich allen Herausforderungen im Leben. "Ich kann euch nicht sagen, wo wir uns wiedertreffen, wenn ich vielleicht 60 bin. Wer weiß, wo ich da lebe, vielleicht nicht in Deutschland, nicht Mallorca, nicht in der Dominikanischen Republik, vielleicht Miami oder so". Damit lässt Danni auf jeden Fall eine Menge Raum für Spekulationen.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2024

Anzeige Anzeige

Action Press Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige