Martin, Devin, Ferry: Hat Bachelorette Stella mit ihm Sex?

In wenigen Tagen wird das Finale der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel ausgestrahlt. In der aktuellen Folge wird bereits jetzt ein Vorgeschmack darauf geliefert, dass es ziemlich wild zugehen wird: Stella Stegmann (27) plaudert aus: "Ja, ich habe mit ihm geschlafen." Zudem wird eine Szene abgespielt, in der die Rosenkavalierin mit einem der Finalisten im Bett liegt und kuschelt. Bei genauem Hinschauen sind lange, schlanke Finger zu erkennen. Etwa die von Devin Dayan? Martin Michelius' Hände und Arme sind im Gegensatz zu denen des Salesmanagers auffällig muskulös und es ist daher unwahrscheinlich, dass er der Mann im Bett mit Stella ist.

Aber auch Ferry könnte infrage kommen. Grund zu dieser Annahme sind dunkle Haare, die im Teaser für einen kurzen Moment hervorblitzen. Ob es sich jedoch tatsächlich um Ferrys Lockenpracht oder Devins Frisur, die im Schatten dunkler wirkt, handelt, bleibt spannend. Hinzu kommt, dass bisher nur Devin sicher im Finale ist. Erst in der kommenden Bachlorette-Folge wird enthüllt, ob Martin im Homedate überzeugen konnte oder Ferry.

Wenn es nach Stellas Mama Inge geht, wären der 30-Jährige und Stella direkt ein Paar. Sie war während des Homedates total hin und weg von der Erscheinung des Singles. "Ferry war für mich der Eyecatcher", schwärmte die 62-Jährige im Einzelinterview. Devin konnte sie hingegen nicht sehr viel abgewinnen und sah ihn optisch eher nicht an der Seite ihrer Tochter. Im Endeffekt sei für sie aber die Hauptsache, dass Stella glücklich sei: "Mein Geschmack ist ja sowieso ein anderer und man muss einfach akzeptieren, was die eigenen Kinder wählen, das ist ja immer so."

Instagram / devindayan Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Ferry, Martin, Stella Stegmann und Inge von "Die Bachelorette" 2024

