Wie kam Ferry und Stellas Trockensex bei Bachelorette an?

Die Zuschauer haben eine klare Meinung! In der elften Folge von Die Bachelorette wurde es noch mal so richtig heiß – und zwar zwischen Ferry und Stella (27). Während ihres Homedates konnten sie nicht die Finger voneinander lassen und vergaßen wohl jegliche Kameras um sich herum. Auf Instagram kommen diese Szenen wenig gut an. "Das Homedate mit Ferry... wow, war das auf dem Sofa unangenehm" und "Stella und Ferry auf der Couch... Schleudertrauma" – lauten beispielsweise nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Viele Fans konnten gar nicht hinsehen, als Stella und Ferry sich gegenseitig auffraßen. Mal saß sie auf ihm drauf, dann legte er sich über sie und bewegte seine Hüfte elegant. "Ihr braucht doch bestimmt auch mal eine Pause, oder?", fragte der Bachelorette-Kandidat die Kameraleute daraufhin frech. Ganz offensichtlich wünschte er sich in dem Moment nichts sehnlicher, als mit Stella allein zu sein.

Während bei den beiden die körperliche Anziehung im Vordergrund stand, versuchte Kandidat Devin Dayan, sich auf emotionaler Ebene zu öffnen. Er gestand Stella seine Gefühle: "Also bei mir ist es so, dass es schon nicht mehr nur so ein Kribbeln ist, sondern da sind wirklich Gefühle im Spiel." Zwar freute sich die Brünette über die Worte des Hannoveraners, betonte aber auch: "Es ist noch nichts entschieden." Im Rennen ist unter anderem auch noch Martin Michelius.

Bachelorette-Kandidat Ferry

Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

