Bachelorette Stella und Ferry knutschen wild beim Home-Date

Ferry war der finale Kandidat, den Stella Stegmann (27) für die Home-Dates auswählte. In der aktuellen Folge von Die Bachelorette trifft die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit in Wien auf den Bruder des Rappers. Als der 27-jährige Richard die Turteltauben dann in seiner Wohnung allein lässt, gehen die zwei heftig zur Sache. "Da ist einiges passiert. [...] Ich glaube, wenn wir allein gewesen wären, wären die Klamotten geflogen", resümiert die Rosenkavalierin nach der wilden Knutscherei auf dem Sofa. Ferry betet derweil: "Die Couch ist neu. Ich hoffe, mein Bruder vergibt mir."

Doch neben der körperlichen Nähe sorgt das Home-Date auch für emotionale Gewissheit. "Ich habe heute schon so ein bisschen Kribbeln bekommen. Bis jetzt war ich relativ selbstbewusst und habe mir gedacht, dass es sich lohnt, das zu erforschen. Jetzt würde es schon ein bisschen wehtun, die Rose nicht zu kriegen", gibt der Hamburger zu. Auch Stella geht mit einem guten Gefühl nach Hause: "Das hat sich heute sehr gut angefühlt und etwas mit meinen Gefühlen gemacht." Da aber noch andere Kandidaten im Rennen sind, verstärke das Date nur das Chaos in ihrem Kopf.

Bei den Bachelorette-Fans sorgen Stella und Ferry mit ihren Trockenübungen für Belustigung. "Stella und Ferry auf der Couch: Schleudertrauma" und "Ich wollte mir die Augen mit Seife auswaschen", kommentieren zwei Zuschauer auf dem Instagram-Account der Kuppelshow. Doch manche finden die Aktion vor laufenden Kameras beeindruckend. Ein Follower schreibt: "Bestes Home-Date aller Zeiten!"

