Shah Rukh Khan und Kajol waren früher genervt voneinander

Die beiden Bollywoodstar Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50) sind bis heute eines der beliebtesten Leinwandpaare der indischen Filmindustrie und zudem enge Freunde. Doch zu Beginn waren die zwei voneinander nicht gerade angetan – eher im Gegenteil! In einem Interview mit ABP News erinnerten sich die beiden Darsteller an ihr allererstes Treffen am Set von "Baazigar" im Jahr 1993. Kajol erwähnte, dass sie morgens ziemlich energiegeladen zu den Dreharbeiten kam, was ihren Co-Star nervte. Er beschrieb die Situation am Set: "Der Rest von uns war sehr müde und erschöpft und unser Kameramann war verhaftet worden, weil er keine Lizenz hatte. Und das einzige Geräusch überhaupt war Kajol!"

Die beliebte Schauspielerin erinnerte sich auch an den Dreh. Sie verriet, dass Shah Rukh sich sogar bei ihrem Visagisten über sie beschwerte. So fragte er: "Was für eine Art von Schauspielerin ist sie, kann sie nicht mal eine Zeit lang still sein?" Er bedauerte zudem, dass sie keine Stummtaste habe. Kajol regte sich bei demselben Mann über ihren Kollegen auf und meinte: "Seit zwei Stunden sitzt er da und liest nur sein Drehbuch und spricht mit niemandem! Er hockt auf dem Stuhl, wie ein Griesgram."

Zum Glück lernten die zwei Berühmtheiten mit den Eigenarten des anderen umzugehen und verzauberten seitdem in Klassikern wie "In guten wie in schweren Tagen" oder "Kuch Kuch Hota Hai". Der Filmstar half seiner jüngeren, ambitionierten Kollegin zudem, in der Branche zu bestehen. Mit gerade einmal 18 Jahren wollte die Inderin nämlich bereits ihre Karriere hinschmeißen, da sie sich einem Burn-out nahe fühlte. Im Interview mit India Today teilte sie den wichtigen Tipp von Shah Rukh, der ihre Sichtweise änderte: "Mach dir keine Sorgen darum, einen Job zu bekommen. Versuch lieber eine gute Schauspielerin zu sein. Weißt du, du musst einfach lernen, wie man schauspielert."

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol, Dezember 2015

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

