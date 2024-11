"Die Bachelorette"-Finale: Dieser Kandidat fliegt zuerst

Bei Die Bachelorette neigt sich Stella Stegmanns (27) Liebesabenteuer so langsam dem Ende zu. In der letzten Folge muss sie schon zu Beginn eine schwierige Entscheidung fällen, um die Finalisten festzulegen. Obwohl sie sowohl zu Martin als auch zu Ferry eine starke Bindung aufgebaut hatte, endet für einen der Kandidaten die Reise kurz vor dem Finale. Mit den Worten "Mit dir wird es immer spannender und intensiver..." entscheidet sie sich schließlich für Ferry, der sichtlich ergriffen die Rose mit den Worten "Ja, ich will" annimmt. Die beiden umarmen sich innig und sehen dabei ziemlich verliebt aus. Ferry zeigt sich im Einzelinterview sehr selbstsicher und hat keine Zweifel daran, nach der letzten Rose eine Beziehung mit der Bachelorette einzugehen.

Die 27-Jährige sucht im Anschluss noch das Gespräch mit Martin, um ihm ihre Entscheidung zu erklären. Arm in Arm laufen die beiden über das Gras, während die Brünette darüber spricht, auch mit Martin den Wunsch gehabt zu haben, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Dafür sollen ihre Gefühle für den Fitnessfanatiker allerdings nicht ausgereicht haben. "Irgendwie hat mein Herz bei Ferry noch mehr entwickelt", gibt Stella preis, was Martin zu akzeptieren scheint. Nach einer letzten Umarmung mit der Bachelorette erzählt er, wie er sich nach der Abfuhr fühlt. "Bisschen enttäuscht bin ich auf jeden Fall, na klar, aber alles gut, also wirklich", gibt sich der 35-Jährige wenig emotionslos.

Die Entscheidung für Ferry kommt etwas überraschend, nachdem eigentlich Martin während der Staffel mehr Zeit und Einzeldates mit der Bachelorette bekommen hatte. Bei den Home Dates in der letzten Folge knisterte es aber dann gewaltig zwischen Stella und Ferry. Auf der Couch des Bruders des Rappers konnten die beiden die Finger nicht voneinander lassen und es endete damit, dass Ferry sogar die Kameraleute aus dem Zimmer schicken wollte. Bei den anderen Singles Martin, Devin und Leila ging es etwas ruhiger zu, was einen starken Kontrast zu dem Hamburger bildete, der von Anfang an durch seine lockere Art und seinen einzigartigen Redestil auffiel. Im Finale steht er nun mit Devin, nachdem Leila die Show freiwillig verlassen hatte.

RTL Stella Stegmann bei der Rosenvergabe mit den "Die Bachelorette"-Kandidaten Martin und Ferry

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

