US-Schauspieler Alan Rachins ist mit 82 Jahren verstorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Serienwelt Hollywoods: Der Schauspieler Alan Rachins ist am Samstag verstorben. Das bestätigt seine Frau Joanna Frank gegenüber The Hollywood Reporter. Der Serienstar ist in den frühen Morgenstunden im Schlaf gestorben – Grund für seinen Tod sei ein Herzversagen gewesen. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Alan bereits im Krankenhaus, in Los Angeles. 13 Staffeln lang spielte er den Douglas Brackman Jr. in der beliebten Mystery-Serie "L.A. Law" – seine Frau war oftmals auch vor der Kamera an seiner Seite.

Wie das Magazin berichtet, haben sich die beiden in der Schauspielschule kennengelernt und waren seitdem nicht nur für die Serie, sondern auch für den Film "Always" zusammen aufgetreten. Der Verstorbene gewann für diese Rolle sogar einen Emmy Award im Jahr 1988 und einen Golden Globe. Alan glänzte allerdings auch als der etwas naive Hippie-Vater von Dharma in "Dharma & Greg" zwischen 1997 und 2002.

Bevor Alan dem Ruf Hollywoods folgte, lebte er einige Jahre in New York. Dort stand er sogar im Broadway-Musical "After the Rain" auf der großen Bühne und wirkte in der Theateradaption von "Oh, Calcutta!" mit. Noch im vergangenen Jahr stand er für "NCIS" vor der Kamera – allerdings hatte er dort nur einige Gastauftritte. Er hinterlässt neben seiner Frau einen Sohn.

Getty Images Alan Rachins und seine Frau, 2009

Getty Images Alan Rachins, Schauspieler

