TikTok-Star Bella Bradford verkündet eigenen Tod in Video

Ein Video der Internetbekanntheit Bella Bradford wurde nach ihrem Tod auf TikTok veröffentlicht. In einem "Get Ready with Me" verabschiedete sich die 24-Jährige am 31. Oktober von ihren Followern, nachdem sie an einer seltenen Form von Krebs verstorben war. Der Beitrag erschien erst einige Tage nach ihrem Tod, der laut der Bildunterschrift des Videos am 15. Oktober war. In dem Video bedankte sie sich bei ihren Fans.

Der Clip erklärte Bellas Grund für ihre Aufnahme: "Ich habe Krebs im Endstadium und leider ist mein Leben nun zu Ende, und ich bin gestorben. Aber ich wollte ein letztes 'Get Ready with Me' machen, weil ich es liebe, so etwas zu machen, und ich liebe Mode." Sie bedankte sich ebenfalls bei ihren Fans, die ihren Weg mitverfolgten: "Danke, dass ihr mich auf dieser lustigen Reise begleitet habt. Ich hoffe, dass ihr auf alle meine Videos zurückblickt und ein bisschen Freude in eurem Alltag findet, wenn ihr das mal braucht."

Im Mai hatte die Influencerin in einem weiteren Video über ihre Erfahrungen als Krebspatientin gesprochen. Sie erklärte, dass sie im Alter von 22 Jahren mit einer seltenen Form von Krebs im Kiefermuskel diagnostiziert wurde, für die sie Behandlungen erhalten habe, obwohl die Krankheit als unheilbar eingestuft wurde. Im Laufe der Behandlung wurden operativ Tumore entfernt, des Weiteren erhielt sie eine Chemotherapie. Fünf Monate später wurde bei ihr erneut Krebs diagnostiziert, weshalb sie sich in palliativer Pflege befand, die die Lebensqualität von Menschen mit schweren Krankheiten verbessern soll. Auf Bellas TikTok-Account postete sie häufig und erzählte von ihrem Umgang mit der Krankheit.

Anzeige Anzeige

TikTok / bellabradford0 Bella Bradford, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

TikTok / bellabradford0 Bella Bradford im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige