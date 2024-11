Nachrichtensprecher Chauncy Glover mit 39 Jahren gestorben

Der Nachrichtensprecher Chauncy Glover ist unerwartet im Alter von 39 Jahren verstorben. Er arbeitete für KCBAS und KCAL in Los Angeles, wobei KCBAS seinen Tod am Dienstag bekannt gab: "Wir, Sherry und Robert Glover, sowie Chauncys geliebte Familie, sind am Boden zerstört über den unvorstellbaren Verlust unseres geliebten Chauncy", veröffentlichten die Nachrichtenagentur eine Erklärung der Familie des Moderators. Sie beschreiben ihn als mehr als nur einen Sohn und Bruder, sondern auch als Lichtblick und Held für seine Community.

Er war ein gefragter Motivationsredner und wurde auch von Präsident Barack Obama für seine soziale Arbeit mit Teenager-Jungen ausgezeichnet. Seine Familie schrieb über seinen Einfluss: "Chauncys Mitgefühl und seine Hingabe, anderen zu helfen, insbesondere durch das 'Chauncy Glover Project', haben unzählige Leben verändert und so viele junge Männer dazu inspiriert, ihre Träume zu verfolgen. Sein Talent, seine Herzlichkeit und seine Visionen haben bei allen, die ihn kannten, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und die Welt ist ohne ihn ein wenig dunkler."

Chauncy wurde am 10. Juli 1985 in Athens, Alabama, geboren und wollte schon mit fünf Jahren Nachrichtensprecher werden, weshalb ihm sein Vater sein eigenes kleines Moderatorenpult für seine Nachrichtensendungen baute, die er seiner Familie jeden Sonntag nach der Kirche vorführte. Später studierte er Rundfunkjournalismus, Musik und Theater an der Troy University in Alabama. Der dreifache Nachrichten-Emmy-Gewinner kam im Oktober 2023 zu KCAL News. Dort war er Co-Moderator der 17- und 23-Uhr-Nachrichten und der 20- und 22-Uhr-Nachrichten.

Instagram / chauncyglover Chauncy Glover, 2019

Instagram / chauncyglover Chauncy Glover, 2019

