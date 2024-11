Elf Jahre Ehe: Das ist Alexandra Polzins Liebesgeheimnis

Alexandra Polzin (48) schwebt im absoluten Liebesglück. Bereits seit über zehn Jahren ist die Moderatorin mit dem Sportjournalisten Gerhard Leinauer verheiratet – zuvor gingen die Eheleute sogar schon ganze acht Jahre als Paar durchs Leben. Beim Bunte New Faces Award Music 2024 gab die TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash ihr Rezept für ihre glückliche Beziehung preis. "Unser Geheimnis ist Humor! Ganz, ganz viel Humor. Wir wachen morgens schon auf und foppen uns gegenseitig und wer den besten Gag hat, der hat gewonnen", berichtete Alexandra freudestrahlend.

In einer Partnerschaft sollte man sich selbst nicht immer so ernst nehmen und auch über sich selbst lachen können, findet die Moderatorin. Doch wenn es darauf ankommt, ist es ihr wichtig, zusammenzuhalten. "Mit all den Geschichten, die so passieren, muss man, glaube ich, gemeinsam viel Stärke beweisen und zu zweit ist man immer besser als alleine", erklärte die Berlinerin. Auch ihr Ehemann war bei dem Event anwesend und verriet Promiflash auch seinen ganz eigenen Beziehungstipp. Der Moderator hielt es jedoch sehr simpel. "Meine Frau spricht für mich – das ist das Geheimnis der Ehe", scherzte er.

Alexandra steht seit über 20 Jahren als Moderatorin auf der Bühne. Auch Gerhard kommentiert bereits seit mehreren Jahrzehnten zahlreiche Sportsendungen. Ist es für die beiden manchmal eine Herausforderung, dass sie beide in derselben Branche arbeiten? "Das hat bei uns immer schon geklappt", verneinte Alexandra im Interview mit Promiflash. Das liege vor allem daran, dass sie selbst in der Unterhaltung tätig ist und Gerhard in einem anderen Bereich. "Wir standen auch schon zusammen auf der Bühne. Das war ein bisschen komisch, weil jeder versucht hat, besser zu sein als der andere. Also wir trennen das lieber, aber ansonsten funktioniert das ganz gut", betonte die 48-Jährige.

Getty Images Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer im Dezember 2023

Getty Images Sportjournalist Gerhard Leinauer und Moderatorin Alexandra Polzin

