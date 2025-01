So denkt Moderatorin Alexandra Polzin über "Let's Dance"

TV-Moderatorin Alexandra Polzin wurde kürzlich gefragt, ob sie selbst an der beliebten Tanzshow Let's Dance teilnehmen würde. In einem Interview mit Promiflash gab die Sportjournalistin jedoch zu, dass sie dafür nicht mehr bereit sei. "Ich bin aus dem Alter heraus, dass ich da irgendwie mitmachen möchte", erklärte Alexandra offen. Obwohl sie in der Vergangenheit viel hinter den Kulissen von "Let's Dance" gearbeitet habe, reize sie eine Teilnahme als Kandidatin nicht mehr: "Jetzt würden meine Knochen das gar nicht mehr aushalten und diese ganze Belastung...", fügte sie lachend hinzu.

Alexandra blickt auf eine beeindruckende Karriere von 30 Jahren im Showbusiness zurück und bezeichnet sich selbst als "alten Hasen". Früher hätte sie die Herausforderung einer solchen Show gerne angenommen: "Vor 20 Jahren hätte ich das natürlich sofort gemacht." Heute aber genieße sie es, hinter den Kulissen zu arbeiten und ihr Wissen an die jüngere Generation weiterzugeben. "Ich finde es ganz wichtig, mein Wissen weiterzugeben, damit die auch noch so ein bisschen einen Fuß in der Vergangenheit haben, in der Gegenwart und dann eben die Zukunft repräsentieren können", betonte sie gegenüber Promiflash.

Privat ist Alexandra seit vielen Jahren glücklich mit dem Schauspieler Gerhard Leinauer verheiratet. Das Paar teilt eine große Leidenschaft für die Medienwelt und unterstützt sich gegenseitig in seinen beruflichen Projekten. In ihrer Freizeit genießt es gemeinsame Reisen und kulinarische Ausflüge. Alexandra legt großen Wert auf Familie und Freundschaften und ist dafür bekannt, einen engen Kreis von Vertrauten zu pflegen. Ihre warme und offene Art macht sie nicht nur bei Kollegen, sondern auch beim Publikum äußerst beliebt.

Getty Images Sportjournalist Gerhard Leinauer und Moderatorin Alexandra Polzin

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Staffel 17, 2024

