Gina Schumacher teilt Turtelfoto mit Lieblingsmenschen Iain

Gina Schumacher (27) und ihr Mann Iain Bethke scheinen noch immer auf Wolke sieben zu schweben. Das Paar hat sich erst vor rund anderthalb Monaten das Jawort gegeben. Wie glücklich die Tochter von Michael Schumacher (55) mit ihrem Ehegatten ist, macht sie ihren Fans nun mit zwei niedlichen Aufnahmen auf Instagram deutlich. Auf dem ersten Foto verstecken sich die Turteltauben hinter einem Cowboyhut, den Iain schützend vor ihre Köpfe hält. Im zweiten Bild trägt er den Hut auf dem Kopf – und ein knutschendes Ehepaar kommt zum Vorschein. "Mein Lieblingsmensch", kommentiert Gina ihren Beitrag.

Nach rund sieben Jahren Beziehung sind die Promi-Tochter und ihr Partner Ende September den Bund der Ehe eingegangen. Wie Bild berichtete, fand die Trauung auf dem mallorquinischen Anwesen der Familie statt. Nach dem Austausch der Ringe in einem weißen Pavillon gab es eine große Feier im Haupthaus. Das war jedoch nicht die erste Party, die Gina und Iain anlässlich ihrer Hochzeit stattfinden ließen. Zuvor veranstalteten die zwei eine glamouröse White-Party im exklusiven Mhares Sea Club, zu der rund 100 Gäste geladen waren, um auf das Liebesglück anzustoßen.

Wie sich herausstellte, hat Gina bei der Heirat den Namen von Iain angenommen. Das verkündete die Tochter des Ex-Rennfahrers mit ihrer Namensänderung bei Facebook. Da ist sie nun nicht länger als Gina-Maria Schumacher zu finden, sondern als Gina-Maria Bethke. Diese Entscheidung scheint für so manchen nicht nachvollziehbar. So äußerte Willi Weber (82), der langjährige Manager ihres Vaters, Verwunderung im Interview mit Bild. "Warum legt man einen so großen Namen einfach ab? Ich verstehe das nicht." "Schumacher" sei für ihn nicht einfach nur ein Name, sondern eine Marke. Dass sie sich gegen den Namen entscheidet, habe er nicht erwartet.

Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher und Iain Bethke im November 2024

Instagram / gina_schumacher Mick Schumacher, Gina Schumacher und Michael Schumacher

