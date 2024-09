Gina Schumachers Familie teilt Glückwünsche zur Hochzeit

Vor wenigen Tagen war es so weit: Gina-Maria Schumacher (27), Tochter von Michael Schumacher (55), trat im schönen Puerto De Andratx auf der Sonneninsel Mallorca gemeinsam mit ihrem Iain vor den Traualtar. Einen Tag später teilte die Blondine ein niedliches Portrait-Foto von sich und ihrem Liebsten – woraufhin die Glückwünsche ihrer Familie nicht lange auf sich warten ließen. So meldete sich unter anderem Mick Schumacher (25) zu Wort. Der jüngere Bruder der Braut teilte das Foto des glücklichen Paares in seiner Instagram-Story und ergänzte es mit den Worten: "Ich bin so glücklich für euch beide."

Auch der Cousin des Geschwisterpaares ließ es sich nicht nehmen, den Brautleuten öffentlich seine Glückwünsche zukommen zu lassen. David Schumacher (22) tat es Mick gleich und repostete das Foto von Gina und Iain. Dazu schrieb er: "Glückwünsche an euch beide. Ich wünsche euch das Beste für die Zukunft. Genießt euren Tag." Nicht nur die Schumacher-Familie selbst, auch Gina-Marias Fans freuen sich sehr, dass die 27-Jährige in dem US-Amerikaner ihr Glück gefunden hat. In knapp 2000 Kommentaren wird das junge Paar mit Wünschen und lieben Worten zu ihrer Hochzeit überhäuft. Ginas Onkel Ralf Schumacher (49) war offensichtlich ebenfalls mit von der Partie – auch wenn er auf seinem Social Media keine Eindrücke der Feier teilte, so gab es aber immerhin einen Mallorca-Schnappschuss von ihm und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne.

Offen bleibt allerdings die Frage, ob der Vater der erfolgreichen Reitsportlerin an der Trauung teilnahm. Seit einem schweren Unfall im Jahr 2013 steht der ehemalige Rennfahrer nicht mehr in der Öffentlichkeit – auch über seinen gesundheitlichen Zustand ist nichts bekannt. Wer jedoch Michaels Rolle bei der Hochzeit seiner Tochter übernehmen werde, stand laut Bild-Berichten bereits einige Monate vor der Trauung fest: Die besondere Ehre, Gina zum Traualtar zu führen, soll ihrem Bruder Mick zuteilgeworden sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige