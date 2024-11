Krebskampf: Promi-Friseur Trevor Sorbie (†75) ist gestorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Der beliebte Starfriseur Trevor Sorbie ist verstorben. Das bestätigt nun sein Team via seinem offiziellen Instagram-Account. Dort schreiben sie emotional: "Trevor ist friedlich mit seiner Familie und seinem geliebten Hund an seiner Seite eingeschlafen. Trevors Reise, geprägt von unvergleichlicher Kreativität und Freundlichkeit, hat ein unauslöschliches Zeichen in der Welt des Friseurs und darüber hinaus hinterlassen." Sein Team lobt ihn für seine pionierhafte Arbeit als Friseur und Unternehmer – er gilt als der Erfinder des ikonischen Wedge Cuts aus den 70ern. Der Stylist ist an Darmkrebs verstorben und hinterlässt seine Frau Carole und eine Tochter namens Jade.

Wie das Team weiterhin preisgibt, wird es keine Beerdigung für den Friseur geben, da sie dies als seinen letzten Wunsch ehren möchten. Stattdessen rufen sie auf, an Organisationen zu spenden, die ihm am Herzen lagen. Zudem möchten sie sein Leben im folgenden Jahr mit einem großen Event feiern, zu dem sie allerdings noch keine weiteren Details verkünden. Erst vor einem Monat hat der Haarstylist überhaupt erst bekannt gegeben, dass er an Krebs leidet. In der Morgenshow "This Morning" verkündete er noch, dass ihm von den Ärzten Monate versichert wurden.

Wie er in der Talkshow außerdem verriet, entschied er sich dagegen, eine Chemotherapie zu machen. Im Jahr 2020 wurde bei ihm schon einmal Krebs festgestellt, und die damalige Therapie hatte bei ihm zu Nervenschäden in den Fingern und Zehen geführt. Während seiner ersten Krebserkrankung wurde ihm der Tumor während einer OP entfernt – doch trotz der geringen Chance ist er zurückgekommen. Während seiner Zeit als Starfriseur arbeitete er mit Kylie Minogue (56), Adam Ant und Annie Lennox (69) zusammen. Zudem wurde er mehrfach als Friseur des Jahres ausgezeichnet.

Getty Images Trevor Sorbie, Promi-Friseur

Getty Images Trevor Sorbie im Jahr 2009

