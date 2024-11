Prinz William begeistert in nachhaltigem Vintage-Outfit

Prinz William (42) hat bei den Earthshot Prize Awards in Kapstadt am 6. November einen umweltfreundlichen Modeauftritt hingelegt. Auf dem grünen Teppich zeigte sich der Royal in einem doppelreihigen Prince-of-Wales-Karo-Jackett, das er laut OK! aus einem Londoner Vintage-Laden gefunden hatte und kombinierte dazu weiße, nachhaltige Sneaker von Purified Footwear, die biologisch abbaubar und plastikfrei sind. Neben ihm auf dem Teppich erschienen auch die Earthshot-Preis-Botschafter Robert Irwin (20) und Nomzamo Mbatha. Unter den Gästen befanden sich zudem Prominente wie Supermodel Heidi Klum (51), Winnie Harlow (30) und Schauspielerin Nina Dobrev (35).

Die Schöpferin der umweltfreundlichen Sneaker, die der britische Thronfolger bei dem Auftritt getragen hatte, zeigte sich begeistert von Williams unerwarteter Schuhwahl. "Ich wusste nicht, dass Prinz William unsere Schuhe trägt, bis kurz bevor wir hier ankamen. Das ist eine große Ehre. Mir wurde gesagt, dass er sie selbst gekauft hat, nachdem er von unserem Produkt erfahren hatte, und das ist ein enormer Schub für uns", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Der Abend galt als Plattform, um das Bewusstsein für umweltfreundliche Lösungen zu schärfen und richtete sich insbesondere an die nächste Generation, wie William in einem Gespräch mit den britischen Medien betonte. Er erklärte, dass er seine Kinder, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) bereits in die Grundlagen des Umweltschutzes einführt.

Abseits des glanzvollen Abends zeigte sich William bemerkenswert offen über die aktuelle Situation seiner Frau, Prinzessin Kate (42), die dieses Jahr aufgrund gesundheitlicher Probleme vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen war. Nach einer Bauchoperation und einer Krebsdiagnose musste Kate ihre royalen Verpflichtungen einschränken, verfolgt jedoch laut William die Veranstaltung von zu Hause aus. "Sie macht es wirklich gut, danke. Und sie schaut heute Abend hoffentlich zu, um mich anzufeuern", sagte er während der Veranstaltung laut dem Newsportal liebevoll über seine Frau und hob hervor, wie beeindruckend sie dieses Jahr gemeistert habe.

Getty Images Prinz William bei den Earthshot Prize Awards in Kapstadt, November 2024

Getty Images Prinzessin Kate in Southport, Oktober 2024

