Verlobte Bea Peters wünscht sich eine Prinzessinnenhochzeit

Bea Peters (42) mischte in diesem Jahr den Promi Big Brother-Container mächtig auf. Zuvor spielte sich auch privat einiges bei der Promi-Reporterin ab. Ihr Partner Norbert Lange stellte ihr die Frage aller Fragen und Bea hat natürlich Ja gesagt. Im Promiflash-Interview bei den Bunte New Faces Awards erzählte sie nun von ihren Plänen: "Ich habe gesagt, wenn ich aus dem Container raus bin, fangen wir mit der Hochzeitsplanung an. Wir sind da noch nicht ganz auf einem Nenner."

Gegenüber Promiflash erklärte Bea auch, warum sie in ihrer Planung noch aneinander vorbeireden würden. "Er hat gedacht, ich will barfuß am Strand heiraten oder einen Quickie in Las Vegas. Ich möchte aber in der Wiener Hochburg heiraten, wie eine richtige Prinzessin", schwärmte die 42-Jährige und fügte hinzu: "Von daher müssen wir uns noch ein bisschen annähern."

Erst im Juni ging Norbert vor seiner Bea auf die Knie. Ihr Verlobter ist Inhaber einer Fotoagentur und schenkte der Journalistin einen beachtlichen Klunker, den sie stolz auf Instagram zeigte. Den Antrag bekam Bea vor einer romantischen Kulisse an der Küste Mallorcas. Nun genießen die beiden ihr Familienglück mit ihrem gemeinsamen Mops Heinz.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Bea Peters bei den Bunte New Faces Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / DAnNl6pMMzN Bea Peters mit ihrem Verlobten Norbert und Mops Heinz

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige