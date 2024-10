"Wartet auf Beute": Promi-BB-Bea schießt gegen Elena Miras

Bea Peters (42) musste am Montag als zweite Kandidatin Promi Big Brother verlassen. Der Abschied fiel der Journalistin ziemlich schwer. Mit Promiflash spricht sie nun über ihre Zeit im Container und lässt dabei vor allem an Elena Miras (32) kein gutes Haar. "Elena ist diese eine Löwin in der Savanne: Sie sitzt halt den ganzen Tag still da, macht nichts und wartet auf Beute. Und sobald man ihr ein Stückchen hinwirft, dann stürzt sie sich darauf und erschreckt es", äußert sich die 42-Jährige über die Ex von Mike Heiter (32).

Allgemein empfand Bea das Trio Elena, Mike und Mikes Freundin Leyla Lahouar (28) etwas merkwürdig. "Da war einfach gar keine Interaktion, als würden die da auf engstem Raum in Parallelwelten leben", erklärt das TV-Gesicht im Promiflash-Interview. Vor allem die Mutter einer Tochter sei ihr da wie eine Maschine vorgekommen. "Also wenn sie da ein Gefühl hat, dann ist es die Wut. Irgendwas anderes hat sie in dem Container nicht gezeigt und die Wut, die kommt, wie gesagt, wohl dosiert genau in den Momenten, wo sie halt ihre Performance abliefern will", führt der Reality-TV-Neuling weiter aus. Elena sei für sie einfach sehr explosiv und ziehe eine "Shit-Show" ab.

Doch auch Bea eckte im großen Bruder das eine oder andere Mal an. So verscherzte es sich die Promi-Reporterin kürzlich nach einem Spiel. Kleinlaut gab sie zu: "Mir ist da etwas rausgerutscht und ich sage es euch jetzt. Ich habe gesagt: 'Na klar gewinnen wir, die anderen sind ja nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.' Das war augenzwinkernd gemeint und sollte lustig sein", erklärte sich Bea. Besonders Elena war danach ziemlich außer sich: "Es f*ckt mich so ab, da ich sie immer in Schutz nehme, damit sie sich nicht scheiße fühlt und dann macht sie so was? [...] Das ist jetzt vorbei!"

Joyn Elena Miras im Gespräch mit Cecilia Asoro bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn Bea Peters bei "Promi Big Brother"

