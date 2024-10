Den Fans unbekannt: Wer ist Promi-BB-Kandidatin Bea Peters?

Ihr Gesicht ist für die meisten Reality-Fans sicher ein neues: Bea Peters (42) mischt dieses Jahr bei Promi Big Brother mit! Aber woher kennt man Bea überhaupt? Promiflash stellt euch den Promi-BB-Neuling vor. Den Großteil ihrer Karriere erarbeitete sie sich als Chef-Reporterin. Unterwegs war sie in Sachen Stars und Sternchen, wodurch sie laut eigener Aussage mit A-Promis wie Brad Pitt (60) und Paris Hilton (43) auf Tuchfühlung ging. Diesen Job tauschte die gebürtige Rumänin aber vor einigen Jahren gegen ein Luxusleben auf Mallorca und Ibiza ein. Ihr Leben in Prunk und Glitzer teilt sie auf Instagram mit ihren rund 2.252 Followern. Aber TV-Auftritte sind ihr nicht fremd. So war sie unter anderem 2005 in der Realityshow "Das Aschenputtel-Experiment" zu sehen und nahm 2002 an der Gameshow "Der Schwächste fliegt" teil.

Privat könnte Bea ebenfalls wohl kaum glücklicher sein. Liiert ist sie mit Norbert Lange, dem Inhaber einer Fotoagentur. Erst im Juni dieses Jahres konnte sie ihr Liebesglück mit einer Verlobung krönen. In einem Instagram-Post präsentierte die Journalistin stolz den Klunker, den sie von ihrem Liebsten bekam. Die Frage aller Fragen wurde ihr offenbar vor einer romantischen Kulisse an der Küste Mallorcas gestellt. Kinder scheinen die beiden nicht zu haben. Dafür macht aber ihr kleiner Mops Heinz das Familienglück perfekt.

Jetzt tauscht Bea den Luxus allerdings gegen die Entbehrungen bei "Promi Big Brother". Für die 42-Jährige wird das Zusammenleben auf engstem Raum zumindest eine herbe Herausforderung. In ihrer Vorstellung erklärt sie dem Sender Sat.1: "Ich bin zickig, kann keine Hausarbeit und als ich mal versucht habe, zu kochen, kam die Feuerwehr." Auch der WG-Typ sei sie nicht. Dafür zeigte sie im Container bereits ihre emotionale Seite und bewies auch ihr Talent als Reporterin – in den Gesprächen mit ihren Mitbewohnern scheint sie nämlich gekonnt deren Geheimnisse herauszukitzeln.

Instagram / DAnNl6pMMzN Bea Peters mit ihrem Verlobten Norbert und Mops Heinz

Joyn / Benedikt Müller Bea Peters, "Promi Big Brother"-Kandidatin

