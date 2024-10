Eine Woche Promi-BB: Welcher Kandidat ist euer Favorit?

Seit knapp einer Woche hausen die Stars im Promi Big Brother-Container und lieferten sich schon den ein oder anderen Schlagabtausch. Welcher der 14 Kandidaten konnte bei euch am meisten Punkten? War es Elena Miras (32), die mit ihrer direkten Art schon für reichlich Trubel gesorgt hat? Immerhin blieb ein großer Zoff zwischen der Reality-TV-Bekanntheit, ihrem Ex Mike Heiter (32) und seiner neuen Freundin Leyla Lahouar (28) bisher aus. Letztere wurde allerdings bereits auf die Nominierungsliste gesetzt, nachdem ihr Freund sie für ein Spiel nominiert hatte. Auch Mimi Fiedler (49) und Sinan Movez (19) sind nominiert und könnten in den kommenden Tagen rausfliegen.

Cecilia Asoro (28) machte sich am Donnerstag im Haus viele Freunde – denn sie siegte bei der Kuss-Challenge und gewann für alle Mitbewohner Salz und Pfeffer für die gesamte Promi-BB-Zeit. Auch Max Kruse (36) war an dem Tag wohl ziemlich stolz. Denn Dilara, die Frau des Ex-Fußballers, durfte im Späti einkaufen gehen und bescherte allen Kandidaten ein wahres Festmahl, inklusive Schokokeksen. Ob das Essen Bea Peters (42) und Verena Kerth (43) besänftigen kann? Denn die Journalistin und die Moderatorin scheinen sich überhaupt nicht zu verstehen und gerieten immer wieder aneinander. Bea eckte mit ihrer recht neugierigen Art aber auch bei einigen anderen Teilnehmern an und gestand unter Tränen, dass sie sich etwas ausgeschlossen fühle. Zumindest ist sie, ebenso wie Alida Kurras (47), geschützt und kann nicht rausfliegen.

Jochen Horst (63) hielt die Bewohner bereits mit einigen seiner Storys auf Trapp, konnte er damit auch bei den Fans punkten? Matze Höhn (28) und Daniel Lopes (47) erhoffen sich, bis ins Finale zu kommen – beide haben in Nominierungsspielen schon gezeigt, was sie drauf haben und wie motiviert sie sind. Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) ist, wie Elena, erst am Montag eingezogen – die Content-Creatorin nimmt kein Blatt vor den Mund. Das hatte sie auch gezeigt, nachdem Verena und Jochen sich dazu entschieden hatten, nach ihrem Spiel sie auf die Nominierungsliste zu setzen. Sarah fand das ziemlich unfair und meinte: "Ich finde das schwach. An eurer Stelle hätte ich [die Nominierungsmedaille] selber genommen." Also – welcher der "Promi Big Brother"-Kandidaten ist euer Favorit? Stimmt unten ab!

Anzeige Anzeige

Joyn Cecilia Asoro bei der Knutsch-Challenge bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn Matze Höhn, Mike Heiter, Max Kruse und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige