Böser Seitenhieb: Verscherzt Bea es sich mit Promi-BB-WG?

Mit diesem Spruch könnte Bea Peters (42) sich bei einigen ihrer Promi Big Brother-Mitbewohner gewaltig verscherzt haben. Bei einem Minispiel müssen die Kandidaten sich in zwei Gruppen aufteilen, um sich einem Buchstabierwettbewerb zu stellen. So gut, so normal. Richtig krachen tut es erst nach dem Spiel, denn ausgerechnet die ehemalige Promi-Reporterin macht der Gruppe ein Geständnis. "Mir ist da etwas rausgerutscht und ich sage es euch jetzt. Ich habe gesagt: 'Na klar gewinnen wir, die anderen sind ja nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.' Das war augenzwinkernd gemeint und sollte lustig sein", entschuldigt Bea sich. Den fiesen Satz sagte sie zu ihren Teamkameraden, während die andere Gruppe rätselte.

Das gegnerische Team, bestehend aus Mike Heiter (32), Elena Miras (32), Leyla Lahouar (28), Cecilia Asoro (28), Sinan Movez (19) und Matze Höhn (28) findet das aber gar nicht witzig. Vor allem Elena ist auf hundertachtzig. "Es f*ckt mich so ab, da ich sie immer in Schutz nehme, damit sie sich nicht scheiße fühlt und dann macht sie so was? [...] Das ist jetzt vorbei!", schimpft das Reality-Sternchen wutentbrannt. Als dann auch Mimi Fiedler (49) Bea verbal einen Kopf kürzer macht, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich kleinlaut zu entschuldigen. "Wir werten niemanden! Wer bist du, dass du jemanden wertest? Es ist ein Scheiß-Scherz gewesen!", wetterte die Schauspielerin. Im Interview macht Bea aber deutlich, dass sie das Drama um ihre Aussage eigentlich nicht so richtig verstehen kann.

Man sollte meinen, dass die Kandidaten es Bea nun heimzahlen, indem sie sie bei nächster Gelegenheit auf die Nominierungsliste setzen. Das ist nur aktuell nicht möglich. Bea wurde nämlich geschützt – und das schon seit der ersten Folge. Nachdem sie und Daniel Lopes (47) ein Spiel gewonnen hatten, händigte der Sänger ihr die schützende Medaille aus. Andernfalls wäre es vielleicht tatsächlich eng geworden, denn Bea gehört auch bei den Zuschauern nicht unbedingt zu den Favoriten. In einer Promiflash-Umfrage landete sie mit gerade mal zwei Stimmen von insgesamt 1.164 sogar auf dem letzten Platz.

Joyn Bea Peters und Mimi Fiedler streiten bei "Promi Big Brother"

Joyn Bea Peters, Promi-BB-Kandidatin 2024

