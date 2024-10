Bea Peters überzeugt: Promi-BB-Mimi wird für Stress sorgen

Am Montag musste Bea Peters (42) den Promi Big Brother-Container nach einer Woche zusammen mit Mitstreiterin Verena Kerth (43) verlassen. Im Promiflash-Interview resümiert die Promi-Reporterin nun ihre Zeit beim großen Bruder und spricht über die zukünftige Dynamik in der Show. Bea glaubt, dass vor allem Mimi Fiedler (49) durchaus noch für einige Aufreger in der Show sorgen könnte: "Mimi ist halt einfach dermaßen präsent in allem, was sie tut. Das ist einfach die Mimi-Morningshow, der Mimi-Mittagstalk und die Mimi-Late-Night. Sie gibt einfach so viel Anlass, den andere reizen könnte."

Beas Meinung nach könnten insbesondere authentische Teilnehmer wie Alida Kurras (47) anfällig dafür sein, sich von Mimi provozieren zu lassen. "Irgendjemand wird noch hochgehen, denke ich", prophezeite das Reality-Sternchen und deutete damit mögliche Konflikte an. Gleichzeitig zeigt sie sich unsicher, wie sich das Verhalten der Autorin auf das Publikum auswirken wird, da die Außenwahrnehmung bisher sehr positiv sei. Sie glaubt jedoch, dass die Stimmung der Zuschauer noch kippen könnte: "Das wird einfach auf irgendeine Art komisch werden mit ihr.

Doch nicht nur Mimi ist der Promi-Expertin suspekt: Auch Elena Miras (32) hat sie in ihrer Zeit im Container mit Vorsicht genossen. "Elena ist diese eine Löwin in der Savanne: Sie sitzt halt den ganzen Tag still da, macht nichts und wartet auf Beute. Und sobald man ihr ein Stückchen hinwirft, dann stürzt sie sich darauf und erschreckt es", äußerte sich die 42-Jährige im Interview gegenüber Promiflash.

SAT.1 Mimi Fiedler bei "Promi Big Brother"

Joyn / Benedikt Müller Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

