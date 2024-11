MTV EMAs 2024: Künstler, Nominierte und wo sie zu sehen sind

Am 10. November stehen die alljährlichen MTV Europe Music Awards an. Anlässlich dessen versammeln sich morgen Abend in der Co-op Live Arena in Manchester, England, die größten Musikstars aus aller Welt, um die Besten der Branche zu ehren. Die diesjährige Veranstaltung ist etwas Besonderes, denn die MTV EMAs feiern 2024 ihr 30. Jubiläum. Das heißt: Zuschauer können sich auf eine Nacht voller unvergesslicher Auftritte und Überraschungen freuen, wenn Künstler aller Genres gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Moderation übernimmt zum dritten Mal keine Geringere als Rita Ora (33). Aber auch Aaron Taylor-Johnson (34), Gavin Rossdale (59), Jodie Turner-Smith (38) und Lucien Laviscount (32) werden live durch das Event führen.

Unter den Nominierten finden sich zahlreiche Künstler, deren Namen aktuell in aller Munde sind. Taylor Swift (34) führt mit sieben Nominierungen das Feld an, darunter in den Kategorien "Bestes Video", "Beste/r Pop-Künstler/in" und "Beste/r Künstler/in". Ariana Grande (31), Billie Eilish (22), Charli XCX (32) und Sabrina Carpenter (25) folgen mit jeweils fünf Nominierungen in verschiedenen Kategorien. Weitere nominierte Künstler sind Ayra Starr, Beyoncé (43), Kendrick Lamar (37) und Lisa mit je vier Nominierungen. Die Newcomerinnen Tyla und Chappell Roan (26) dürfen sich in diesem Jahr erstmals über eine Nominierung für einen MTV EMA freuen.

Eine besondere Ehrung erhält Hip-Hop-Legende Busta Rhymes (52), der mit dem Global Icon Award ausgezeichnet wird. "Ich fühle mich über alle Maßen geehrt und dankbar [...] Diese Anerkennung ist nicht nur eine Feier meiner Karriere, sondern auch der Hip-Hop-Kultur. Auf dieser globalen Bühne gewürdigt zu werden, erinnert daran, dass Hip-Hop keine Grenzen kennt – und ich auch nicht!", erklärt er zuvor in einem Statement. Zusätzlich zu der Ehrung wird Busta Rhymes einige seiner größten Hits live performen. Neben dem "I Know What You Want"-Interpreten dürfen sich die Gäste und Zuschauer über Auftritte von unter anderem RAYE, Benson Boone, Shawn Mendes (26), Teddy Swims und Tyla freuen. Übertragen wird das Ganze auf Pluto TV und Paramount+.

