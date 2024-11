Natürliche Schönheit: Cindy Crawford strahlt ungeschminkt

Cindy Crawford (58) zeigt sich erneut von ihrer natürlichen Seite. Auf Instagram teilte das ehemalige Supermodel ein ungeschminktes Selfie, auf dem es in einem stilvollen Camisole in ihrem Bett posiert. Umgeben von Produkten ihrer eigenen Beauty-Marke, streckte sie die Arme über ihren Kopf und lächelte in die Kamera – und verzückte damit ihre Fans. Mit Kommentaren wie "So wunderschön ohne Make-up" und "Deine Haut sieht fantastisch aus!" zollen die User ihr Anerkennung.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Cindy von ihrer natürlichen Seite präsentiert. In letzter Zeit postete das einstige Supermodel vermehrt Fotos ohne Make-up. Bereits im Oktober teilte sie ein Bild mit dem Hund ihrer Tochter Kaia Gerber (23), Milo, auf dem sie ebenfalls komplett ungeschminkt zu sehen ist. Auch im August zeigte sie sich während eines Familienurlaubs am See ohne Make-up und strahlte gut gelaunt in die Kamera.

Im Interview mit People reflektierte Cindy erst kürzlich über das Älterwerden. "Wenn wir Glück haben, dürfen wir altern. Das ist ein Privileg. Aber es ist auch sehr beängstigend für Frauen, zu denken: 'Okay, was wird passieren?'", erklärte die 58-Jährige. Dabei lege sie besonders Wert darauf, den natürlichen Prozess des Alterns zu akzeptieren und positiv zu gestalten – und möchte diese Botschaft auch mit ihrer Kosmetikmarke vermitteln.

Getty Images Kaia Gerber mit ihrer Mutter Cindy Crawford, November 2023

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford im Mai 2023

