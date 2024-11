Sebastian Pufpaff verpasst verletzt die "TV total WOK WM"

Schlechte Neuigkeiten für Sebastian Pufpaff (48): Er kann heute Abend nicht bei der "TV total WOK WM" antreten. Die Nachricht verkündete ProSieben auf X: "Sebastian Pufpaff muss leider pausieren – ein Wrestling-Training wurde ihm zum Verhängnis. Gute Besserung, Puffi." Laut den Informationen von Bild soll sich der Moderator bei einer Probe für die Show "TV total Promi Wrestling", die am 7. Dezember ausgestrahlt wird, verletzt haben.

In seiner Instagram-Story meldet sich Sebastian aus dem St. Franziskus Hospital zu Wort und gibt ein Gesundheitsupdate. "Rippen und Puffi werden auch keine Freunde mehr", schreibt er zu einer Aufnahme aus der Klinik. Doch wer könnte für den verletzten Entertainer einspringen? Das Boulevardmagazin vermutet, dass der bekannte Schrotthändler Manni Ludolf (62) einspringen könnte.

Sebastian ist nicht der einzige Kandidat, der heute Abend ausfällt: Eigentlich hätte auch die Influencerin Nicolette Fountaris gemeinsam mit Lucas Cordalis (57), Jannik Kontalis und Joti Polizoakis (29) für Griechenland an den Start gehen sollen. Allerdings erlitt die 36-Jährige einen Schlaganfall und meldete sich bei ihren Followern aus dem Krankenbett. "Eine Woche voller Scheiße. Geplant waren andere Dinge. Ich habe einen Schlaganfall, rechte Gehirnhälfte, einfach so", schrieb sie unter einen Instagram-Beitrag, der Einblicke in ihre Zeit aus dem Krankenhaus gewährt.

ProSieben / Willi Weber Promis bei der Wok-WM

Instagram / nicolette.vlogt Nicolette Fountaris in China, 2024

