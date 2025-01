Sprühen zwischen Sebastian Pufpaff und Evelyn die Funken?

In der jüngsten Folge von TV Total – Aber mit Gast geht es heiß her. Moderator Sebastian Pufpaff (48) darf Evelyn Burdecki (36) in seiner Show begrüßen und kommt ihr im Laufe des Abends sogar näher. Vor allem der Realitystar nutzte einige Gelegenheiten, um mit Sebastian zu flirten – ob hier jedoch ein Funke Ernsthaftigkeit dahintersteckt, ist fraglich. Für die quirlige Blondine organisierte der TV-Host ihr Lieblingsessen: Pommes Schranke – also mit Mayo und Ketchup – und dazu saftige Zwiebeln. Bevor es ans Schlemmen ging, spuckte Evelyn ihren Kaugummi in die Hand ihres Gegenübers und schwärmte: "Das ist ein echter Gentleman. Wenn so meine Dates laufen würden..." Schließlich führte ein Moment des "gemeinsamen Knabberns" à la "Susi und Strolch" sogar zu einem kurzzeitigen Lippenkontakt, den Evelyn prompt mit einem Kompliment versah: "Deine Lippen schmecken wirklich gut."

Doch damit nicht genug – auch bei einem gemeinsamen Fotoshooting nahm die Stimmung zwischen den beiden an Fahrt auf. Als es darum ging, ein Spaßbild in einer engen Fotokabine zu schießen, scheute Evelyn nicht vor ein wenig körperlicher Nähe zurück. "Geh du zuerst rein. Ich setze mich auf dich drauf", scherzte sie und ließ Sebastian für einen Moment verdutzt zurück. Als dieser unsicher die Hand auf ihrem Oberschenkel platzieren wollte, fing Evelyn ihn mit einem Augenzwinkern ab: "Hände weg, Pufpaff!" Zum Abschluss des Abends übernahm der Moderator das Ruder und hielt eine besondere Ansprache an die Zuschauer: Mit einer charmanten "Liebeserklärung" animierte er seine männlichen Fans dazu, sich bei Evelyn zu melden – am besten direkt über Social Media.

Dass Sebastian und Evelyn ernsthaft miteinander geflirtet haben, dürfte außer Frage stehen – denn der Kabarettist ist verheirateter Familienvater. Wie verschiedene Medien berichten, darunter Focus Online, ist Sebastian mit Julia Pufpaff, die als Urologin tätig ist, verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Die gemeinsame Tochter erblickte 2011 das Licht der Welt und wurde 2014 große Schwester eines kleinen Bruders. Wer nun über Julias Nachnamen gestolpert ist und dachte, "Pufpaff" sei lediglich ein Künstlername, liegt falsch: Der TV-Star heißt mit bürgerlichem Namen Malte Sebastian Pufpaff.

Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff und Evelyn Burdecki bei "TV Total – Aber mit Gast"

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

