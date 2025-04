"TV total" ist so stark wie seit November 2023 nicht mehr

Sebastian Pufpaff (48) kann mit seiner Show TV total auf einen beeindruckenden Erfolg blicken: Am Dienstagabend erreichte die Sendung 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der für Werbetreibende wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das entspricht einem Marktanteil von 16,1 Prozent! Damit feiert das Format einen echten Meilenstein und markiert nicht nur einen neuen Bestwert auf dem Dienstags-Sendeplatz, sondern auch den höchsten Wert seit November 2023. Insgesamt schalteten 1,03 Millionen Menschen ein und verhalfen der Neuauflage des einstigen Stefan Raab (58)-Klassikers zu einem besonderen Abend, wie DWDL berichtet.

Für das direkt danach ausgestrahlte Staffelfinale von "Fake News" mit Linda Zervakis hingegen verlief der Abend durchwachsen. Mit nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite unter das Niveau der Vorwochen. Auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 6,7 Prozent weit unter den hohen Quoten des Vorprogramms. Zwei Folgen von "Intimate", die später ausgestrahlt wurden, konnten mit 4,1 bzw. 5,2 Prozent ebenfalls nicht überzeugen. Während also "TV total" als großer Gewinner des Abends hervorging, blieben die anderen ProSieben-Formate auf der Suche nach ihrer Erfolgsspur.

Sebastian, der die Show seit 2021 moderiert, hat es geschafft, den speziellen Humor und die ikonischen Elemente der ursprünglichen "TV total"-Ära für ein neues Publikum zu adaptieren. Wie der Stand-up-Comedian zuvor gegenüber stern ausgeplaudert hatte, sprach Stefan selbst ihn darauf an. "Stefan sagte eines Tages zu mir: 'Ich wollte nur gucken, wie du so arbeitest. Ich will 'TV total' wiederbeleben. Traust du dir das zu?'", erzählte er und betonte, dass er ohne Zögern zugesagt hatte. Er hätte sich ein Leben lang geärgert, so eine Chance ungenutzt zu lassen.

ActionPress Stefan Raab 1999 bei TV Total

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

