Diese Stars mischen bald beim "TV total Promi Wrestling" mit

Direkt im neuen Jahr dürfen sich Wrestling-Fans auf ein echtes Schmankerl freuen: Am 4. Januar wird das "TV total Promi Wrestling" ausgestrahlt. In der Show treten sechs Prominente an, um im Ring gegeneinander zu kämpfen. Um wen es sich dabei handelt? Das verrät der Sender ProSieben schon jetzt. Mit von der Partie sind unter anderem Moderator Sebastian Pufpaff (48) und Bloodhound Gang-Bassist Evil Jared Hasselhoff (53), die eines der drei Duos bilden.

Außerdem mischt Olympiasieger Fabian Hambüchen (37) mit und trifft auf Ninja Warrior Germany- und Let's Dance-Gewinner René Casselly (28). Neben ihnen ist auch der vielfache Weltmeister und Paralympics-Zweite Mathias Mester (38) mit dabei, der sich mit Comedian Simon Gosejohann (48) messen wird. Um sich ausgiebig auf die Kämpfe vorzubereiten, stehen jeweils Wrestling-Profis an der Seite der Promis. Diese Rolle übernehmen Pascal Spalter (34), Toni Harding, Mike D Vecchio, Peter Tihanyi, Erkan Sulcani sowie Axel Tischer. Sebastian Hackl und Peter Rütten werden im Wettstreit als Kommentatoren dabei sein.

Ob Sebastian mittlerweile wieder fit ist? Er verletzte sich vor wenigen Wochen während einer Probe für die Show. Daraufhin fiel er bei einem anderen TV Total-Event sogar aus und nahm nicht an der "TV total Wok-WM" teil. "Sebastian Pufpaff muss leider pausieren – ein Wrestling-Training wurde ihm zum Verhängnis. Gute Besserung, Puffi", lautete es in einem Statement auf dem Onlineportal X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evil Jared Hasselhoff, März 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige