"TV total Promi Wrestling": Sebastian Pufpaff wettet um Show

Für "TV total Promi Wrestling" die Karriere an den Nagel hängen? In der aktuellen Folge von TV total zeigt Moderator Sebastian Pufpaff (48) einen Videoclip von Gegner Evil Jared Hasselhoff (53) über den bevorstehenden Wrestlingkampf. "Wenn ich gewinne, dann ist TV total für dich vorbei", fordert ihn der Bloodhound-Gang-Bassist auf. Der Moderator reagiert scherzend auf die Ansage: "Die Wette nehme ich natürlich an, aber sollte ich gewinnen, dann war es das mit der Bloodhound Gang." Der Moderator fährt fort: "Keine Reunion, keine neuen Platten, wir streichen euch sogar aus Wikipedia."

Wie ernst die Wette letztendlich genommen wird, sehen die Zuschauer erst am Ende des Kampfes. Fakt ist, dass beide sich nicht ausstehen können: Der Moderator machte sich in der Vergangenheit über das Comeback der Band lustig, was bei dem Bassisten nicht gut ankam. "Statt Händedruck gibt's hier harte Wrestling-Moves", heißt es in der Pressemitteilung von ProSieben. Der Zuschauer könne sich auf einen "Kampf mit Biss" freuen. Vollblut-Entertainer Sebastian ist sich trotz seiner Verletzung beim Wrestling-Training im September genau wie sein Gegner ziemlich siegessicher.

Das Wrestling-Event findet pünktlich zum Jahresanfang am 4. Januar in Köln statt. Mit dabei sind noch vier weitere Promis, darunter kämpfen Olympiasieger Fabian Hambüchen (37) und der Ninja Warrior René Casselly (28) gegeneinander. Außerdem stehen sich Mathias Mester (38) und Comedian Simon Gosejohann (48) im Ring gegenüber. Für den Kampf werden die Teilnehmer von Wrestling-Profis wie Axel Tischer trainiert.

Getty Images Evil Jared Hasselhoff in Brisbane, Australien

ProSieben, Joyn & Brainpool / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV total Promi Wrestling"

