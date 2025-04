Sebastian Pufpaff hinterfragt Andrea Bergs Geschlecht

Sebastian Pufpaff (48), Moderator der Satire-Sendung TV total, hat mit einer spitzen Bemerkung über Andrea Berg (59) eine ganz spezielle Community gegen sich aufgehetzt: Schlagerfans. Deutschlandweit zeigten sich Anhänger der gebürtigen Krefelderin entsetzt über die neueste abfällige Äußerung – die wohlgemerkt nicht die erste Spitze war, die Sebastian in dem Format in diese Richtung austeilte. So präsentierte er in der aktuellen Ausgabe auf seinem Handy einige Bilder, die offenbar für mehr Erfolg im Online-Dating sorgen sollen. Als er ein Foto von Andrea einblendete, fragte er süffisant: "Ist das ein Mann oder eine Frau?" Die Aussage löste online heftige Kritik an der Sendung, aber auch Diskussionen aus, ob Scherze über die Geschlechtsidentität einer Person – egal in welchem Kontext – überhaupt jemals eine gute Idee seien.

Bereits im Jahr 2024 geriet Sebastian nach einem bissigen Kommentar über einen spektakulären Auftritt der Sängerin in das Visier der Schlager-Community. Damals hatte Andrea ein beeindruckendes Bühnenbild genutzt und schwebte mit einem riesigen Ballon aus Stahl in den Veranstaltungssaal der TV-Show "Schlagerbooom". Sebastian kommentierte den Auftritt augenzwinkernd mit den Worten: "Ich habe das Gefühl, einer der Luftballons scheint weit über das Ziel hinausgeflogen zu sein." Die scharfzüngige Art der Moderation gilt schon seit den Anfängen mit Stefan Raab (58) als Markenzeichen der Show, doch stellt sich auch hier immer wieder die Frage, was Satire darf und wo ihre Grenzen liegen.

Andrea zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Schlagersängerinnen Deutschlands und begeistert ihr Publikum regelmäßig mit Klassikern wie "Du hast mich tausendmal belogen". Mit einer Mischung aus emotionalen Balladen und eingängigen Melodien hat sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut, doch wird auch immer wieder Kritik an den teils vorhersehbaren Themen ihrer Lieder laut. Ihr Publikum verehrt sie allerdings längst nicht mehr nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Bodenständigkeit. Trotz ihres jahrzehntelangen Ruhms bleibt sie für ihre Fans nahbar und damit eine der wenigen Künstlerinnen, die die Balance zwischen musikalischem Kultstatus und Sympathie scheinbar spielend meistern.

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

Instagram / andreabergoffiziell Schlagersängerin Andrea Berg im Dezember 2024

