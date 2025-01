Katja Burkard wurde in ihrer Schulzeit "Pommes" genannt

Katja Burkard (59) plauderte kürzlich im TV Total-Studio neben Moderator Sebastian Pufpaff (48) ungewöhnlich offen über ihren alten Spitznamen aus Schulzeiten. Während sie ein Freundebuch ausfüllte, erzählte die sportliche Moderatorin, dass sie früher "Pommes" genannt wurde. Der Grund? Ihre Eltern führten ein Gasthaus, was dafür sorgte, dass ihre Kleidung oft nach Frittierfett roch. Neben diesem wenig schmeichelhaften Spitznamen enthüllte sie auch ihren anderen Spitznamen "Burki", abgeleitet von ihrem Nachnamen.

Im Studio blieb es nicht bei alten Erinnerungen. Zusammen mit "Puffi" testete Katja in einem humorvollen Beitrag den Alltag als Seniorin. Sie schlüpften in Alterssimulationsanzüge, um den Alltag als 80-jährige Moderatoren zu testen und inszenierten unter anderem eine ironische Bettszene. Katja brachte dabei mit ihrer Schlagfertigkeit den ganzen Raum zum Lachen, als sie sagte: "Ach Puffi, jetzt habe ich hier so einen jungen Kerl im Bett und dann das. Ich hatte mir eine Bettszene mit dir anders vorgestellt." Die beiden Moderatoren bewiesen mit ihrer Aktion, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nehmen und auch vor ungewöhnlichen Situationen keinen Halt machen.

Katja ist nicht nur für ihre witzige Art bekannt, sondern hat im Laufe ihrer Karriere eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Seit 1997 moderiert Katja "Punkt 12" auf RTL. Doch auch privat zeigt sich die Moderatorin immer wieder bodenständig und humorvoll. Ihr offener Umgang mit Anekdoten wie ihrem Kindheitsspitznamen unterstreicht ihre authentische Art. Katja, die seit Jahrzehnten als Gesicht im deutschen Fernsehen präsent ist, hat in der Vergangenheit schon oft gezeigt, wie gut ihr eine Mischung aus Professionalität und Selbstironie steht.

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkhard im Urlaub, 2024

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

