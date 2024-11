Die Tanz-Ikone Judith Jamison stirbt im Alter von 81 Jahren

Judith Jamison, eine Legende der Tanzwelt, ist tot. Die künstlerische Leiterin der Alvin Ailey Company, eines der renommiertesten Tanzensembles der Welt, starb am Samstag im Alter von 81 Jahren in New York. Ein Sprecher von Ailey bestätigte den Todesfall gegenüber Associated Press und gab bekannt, dass Judith nach einem kurzen Krankheitsverlauf, umgeben von engen Freunden, verstarb. "Wir erinnern uns und sind dankbar für ihre Kunstfertigkeit, ihre Menschlichkeit und ihr unglaubliches Licht, das uns alle inspiriert hat", sagte der Sprecher Christopher Zunner.

Die international gefeierte Tänzerin erklärte erst im vergangenen Jahr gegenüber The Hollywood Reporter, wie sich ihr Alter auf ihre Karriere auswirkte: "Zahlen und Alter sind wirklich wichtig. Ich liebe es, wenn die Leute sagen: 'Die Zahl spielt keine Rolle'. Oh doch, das tut es, wenn man den größten Teil seines Lebens getanzt hat." Die 81-Jährige sprach offen darüber, dass ihre jahrelange Betätigung als Tänzerin ihren Körper so langsam einholen würde. "Mit 80 funktioniert nicht mehr alles auf dieselbe Weise. Und das ist die Herausforderung: herauszufinden, was kann ich tun? Was kann ich nicht mehr tun? Aber ich genieße es", gab Judith preis.

Die US-Amerikanerin stammte ursprünglich aus Philadelphia und erhielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Ballettunterricht an der Judimar School of Dance. Bereits im Jahr 1965 begann sie, für das Alvin Ailey American Dance Theater zu tanzen. Sie wurde zu einer der berühmtesten Tänzerinnen des Ensembles und tanzte laut der Website von Ailey dort 15 Jahre lang, bevor sie das Ensemble verließ, um als Gastkünstlerin bei anderen Ballettkompanien und am Broadway aufzutreten. Später kehrte Judith zurück und war 20 Jahre lang die künstlerische Leiterin des Ensembles. Die Tanzkompanie ehrte sie im vergangenen Jahr bei ihrer jährlichen Eröffnungsgala.

Judith Jamison, Tänzerin

Judith Jamison im August 2018

