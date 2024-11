Joy Corrigan ist nach Implantatentfernung voll selbstbewusst

Joy Corrigan (29), Model und Mitbegründerin der Bekleidungsmarke Naked Species, begeisterte am Montag ihre Fans mit einem Instagram-Post. In einer Fotoreihe posiert die Amerikanerin vor der Saint-Laurent-Boutique in New York City in einem glitzernden, durchsichtigen Oberteil, das kaum Raum für Fantasie lässt. Mit natürlichem Make-up, auffälliger Brille und einem grünen Smoothie in der Hand wirkt sie nun, rund ein Jahr nach der Entfernung ihrer Brustimplantate, selbstbewusst und glücklich.

Die Entscheidung, ihre Implantate entfernen zu lassen, war für die 36-Jährige ein bedeutender Schritt. Zuvor hatte sie befürchtet, ihre Karriere könnte durch diese Veränderung ins Stocken geraten, doch das Gegenteil trat ein: Joys Karriere erlebte einen unerwarteten Aufschwung. So posierte sie während der "Paraiso Miami Swim Week" für namhafte Marken wie "Beach Bunny Swimwear" und "Cupshe". Wie Daily Mail berichtet, sprach das ehemalige Playmate schon mehrfach über die traumatischen Erfahrungen mit der sogenannten Brustimplantat-Krankheit, die mit einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden einhergehen kann. Für Joy ist heute vor allem eines wichtig: sich in ihrem Körper wohlzufühlen und gesund zu sein.

Die in Massachusetts geborene Influencerin wuchs mit neun Geschwistern auf und wurde bereits im jungen Alter von 14 Jahren als Model entdeckt. Zu ihren Partnern zählt inzwischen der Sportbekleidungsanbieter "Alo", und auch mit renommierten Marken wie "Sports Illustrated" hat sie bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Joy hat sich von einer Kleinstadtschönheit zur selbstbewussten Modeikone entwickelt und inspiriert heute mit ihren Posts viele Frauen, ihre Unsicherheiten zu überwinden und sich treu zu bleiben.

